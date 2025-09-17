Navigering, batteridesign och kvalitetskontroll

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kvant har potential att förbättra mobilnäten

Kvant har potential att förbättra mobilnäten

Ericsson har studerat kombinationen kvantdatorer och mobilnät i snart tio år, och har en god uppfattning om hur kvanttekniken skulle kunna användas för att driva mobilnät bättre och effektivare. Men tekniken är ännu inte mogen att tas i drift i stor skala, konstaterar kvantforskaren Muhammad Asad Ullah.

– Kvanttekniken har gjort väsentliga framsteg när det gäller utveckling av feltolerant hårdvara och hybridmoln [moln med både kvantdatorer och konventionella datorer] men det är fortfarande ingen som har kunnat visa upp en praktisk tillämpning där kvantteknologi ger exponentiella fördelar i närtid. Med detta sagt så har vårt arbete visat att kvantdatorer kan förbättra framtida telenät om och när de har kommit tillräckligt långt vad gäller skalbarhet och feltolerans. Det behövs också forskas på att få fram bättre algoritmer att köra på kvantdatorerna.

Muhammad Asad Ullah är senior forskare hos Ericsson och presenterade företagets pågående arbete på kvantkonferensen IQT Nordics i Göteborg före sommaren. Ericsson följer utvecklingen för kvantdatorhårdvara, med ett särskilt intresse för system med flera kvantprocessorer, och studerar också vilka algoritmer som lämpar sig för att köra telekomtillämpningar på rena kvantdatorer respektive i blandade hybridmoln. Kvantsensorer och kvantkommunikation är andra områden av intresse.

– Vi har gjort ett pionjärarbete när det gäller kvantkommunikation mellan CPU:er i datorer med flera kvantprocessorer, säger Muhammad Asad Ullah.

En viktig slutsats som Ericsson har dragit är att för deras tillämpningar gör kvantdatorer bäst nytta i hybridsystem där de fungerar som hjälpprocessorer till konventionella datorer. Specialiserade beräkningar kan då skickas över till kvantdatorn, på samma sätt som man redan idag gör med till exempel en grafikprocessor eller en FPGA; det kan typiskt handla om optimering, simulering eller maskininlärning, problem där kvantdatorn redan idag kan utklassa en konventionell dator om förutsättningarna är de rätta. Specifikt för en mobiloperatör kan det handla om antennstyrning eller lobformning för att optimera utnyttjandet av radiofrekvenser.

Det finns en handfull hybrid-molntjänster idag men återigen är Muhammad Asad Ullah noga med att påpeka att det är i begränsad omfattning och att målgruppen ännu så länge består av forskare och produktutvecklare.

– Hybridmolnen utnyttjar styrkan hos både kvantprocessorer, som kan ta hand om komplexa beräkningar, och klassiska processorer som får sköta övergripande kontroll, felkorrigering och databearbetning. Men tjänsterna är inte färdigutvecklade.

Microsofts vd Satya Nadella har i alla fall sagt, i samband med att den senaste årsredovisningen presenterades, att man räknar med att kvant kommer att bli den viktigaste drivkraften för framtida utbyggnad av molntjänsten Azure.

I grunden är kvantprocessorer och qubits känsliga för brus och störningar, vilket innebär att fel uppstår under kvantberäkningar. Som exempel kan en supra­ledande qubit ha en operationstillförlitlighet i storleksordningen 99,9 procent, vilket kan låta betryggande men ändå kan resultera i hundratals fel per sekund vid en klockfrekvens på 1 MHz. Felkorrigering är därför en av de viktigaste metoderna för att förbättra kvantdatorer, och marknaden har reagerat: bara i år har Google lanserat ”Willow”, Microsoft ”Majorana 1” och AWS ”Ocelot” – nya kvantprocessorer med olika sätt att upptäcka och korrigera fel under exekveringen.

Utöver felkorrigering är det nödvändigt att ta fram kvantprocessorer som stödjer signifikant fler qubits. Denna typ av skalbarhet är svårlöst med dagens tekniklösningar men det är en förutsättning för att kunna adressera verkliga problem, enligt Muhammad Asad Ullah.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Ericsson är en av de ursprungliga industrimedlemmarna i Wallenberg Centre for ­Quantum Technology (WACQT), en Wallenbergfinansierad forskningssatsning som ska pågå åtminstone till 2029, och bedriver huvudsakligen sin kvantforskning och -utveckling inom ramen för WACQT men har även ett eget forskningscenter i Montreal, Kanada.

Muhammad Asad Ullah pekar på den goda samarbetsviljan inom forskningsområdet.

– Området utvecklas så snabbt att det fungerar bättre med gemensam utveckling och kunskapsutbyte, där olika företag tar sig an olika aspekter av kvanttekniken, än med direkt tävlan. Förutom att vi deltar i gemensamma projekt som WACQT publicerar vi också våra resultat i etablerade tidskrifter och presenterar på konferenser.

Foto: Jonas Löfvendahl, Chalmers Industriteknik

Navigering, batteridesign och kvalitetskontroll

Konferensen IQT Nordics lockade drygt 200 deltagare från akademi och industri till Chalmers i maj, ett antal som branschföreningen QSIP var nöjd med.

– Det är tydligt att den nordiska kvantbranschen växer, och att intresset från industrin växer i takt med mängden praktiska tillämpningar, säger Johan Felix, en av QSIP:s två föreståndare.

Utöver Ericsson (artikeln här intill) representerades svensk industri av bland annat Volvo Group (dvs lastbils- och bussbolaget) och Karolinska Institutet, och förstås renodlade kvantföretag som Scalinq (tillverkar komponenter för kvantdatorer).

Mikael Rönnholm, Director Emerging Technologies på Volvo Group, berättade att företaget har med kvantteknik i sin långsiktiga planering och att det inte bara är ruttplanering som är intressant, utan också till exempel batteridesign, planering av förebyggande service, och förbättrad navigering. Säker kommunikation med fordonen via kvantkryptering fanns också med i en ruta.

KAROLINSKA INSTITUTETS Ebba Carbonnier lyfte fram proteinveckning, som har betydelse för behandling av t ex Alzheimer, som en lovande tillämpning, och även möjligheten konstruera bättre mätinstrument med kvantsensorer. KI samarbetar också med Cleveland Clinic, ett forskningssjukhus i USA som har investerat i en stor kvantdator från IBM. Hårdvaruinvesteringarna dominerar än så länge enligt Carbonnier, men på sikt tror hon att krutet kommer läggas på bättre algoritmer och programvara.

Australiensiska Q-CTRL har tagit fram Ironstone Opal, ett system för navigering som förlitar sig på jordens magnetfält istället för GPS-satelliter. En uppenbar fördel är att mätningen är passiv och att navigeringen därför inte kan störas ut, såsom ibland sker med GPS över Östersjön. Q-CTRL säger sig ha testat systemet både på marken och i flygplan och magnetnavigeringen är mer precis än GPS. Förutsättningen för att den ska fungera är dock väldigt känsliga magnetsensorer och det är här kvantkopplingen kommer in – sensorerna utnyttjar kvantteknik för att uppnå den nödvändiga precisionen.

En mer direkt koppling till elektronik erbjuder danska DiaSense som utvecklar ett mikroskop med kvantmagnetsensorer för att kvalitetsgranska halvledarkretsar.

IQT Nordics arrangeras igen i juni 2026, då i Oslo.
v37 v38 # puffbox Ansmann
18 19 20 21 36 37 38 39 # desktopsajt (2)
36 37 38 41 43 45 46 48 49 # # Comsol box (2)
v37 v38 v39 # Box Ecoflow

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Kvant har potential att förbättra mobilnäten
17 sep 2025 09:00 - Lennart Bonnevier
Kvant har potential att förbättra mobilnäten

Ericsson har studerat kombinationen kvantdatorer och mobilnät i snart tio år, och har en god uppfattning om hur kvanttekniken skulle kunna användas för att driva mobilnät bättre och effektivare. Men tekniken är ännu inte mogen att tas i drift i stor skala, konstaterar kvantforskaren Muhammad Asad Ullah.

REPORTAGELäs mer...
De skiftar Estlands skiffer till förnybart
17 sep 2025 08:00 - Jan Tångring
De skiftar Estlands skiffer till förnybart

Sju år efter grundandet presenterar estniska kontrakts­tillverkaren Freen två produktgrupper för klimat­omställningen: vindturbiner och batterier. Allt av egen design och tillverkning.

REPORTAGELäs mer...
Radarmodul från Göteborg i kollisionsvarnare för båtar
16 sep 2025 15:27 - Per Henricsson
Radarmodul från Göteborg i kollisionsvarnare för båtar

Israeliska Watchit ska använda Sensrads radarmodul i ett system för större fridsbåtar som förhindrar kollisioner till sjöss. Det Göteborgsbaserade företagets radar kartlägger omgivningen i fyra dimensioner.

NyheterLäs mer...
Serb vill bygga polsk LFP-gigafabrik
16 sep 2025 15:21 - Jan Tångring
Serb vill bygga polsk LFP-gigafabrik

Serbiska battericellstillverkaren Elevenes är redo att expandera till massvolymer och ser Polen som intressant alternativ för en investering på 600 miljoner euro i en gigafabrik.

NyheterLäs mer...
Svenskens mobilbolag tar in 1,9 miljarder kronor
16 sep 2025 11:01 - Per Henricsson
Svenskens mobilbolag tar in 1,9 miljarder kronor

Den svenska entreprenören Carl Peis bolag Nothing har tagit in 200 miljoner dollar, knappt 1,9 miljarder kronor, skriver Financial Times. Det fem år gamla bolaget med bas i London ska använda pengarna för att bland annat utveckla ”helt nya och AI-baserade produkter”.

NyheterLäs mer...
Elsäkerhetsverket: EMC en växande utmaning för den gröna omställningen
16 sep 2025 10:38 - Per Henricsson
Elsäkerhetsverket: EMC en växande utmaning för den gröna omställningen

Solceller, belysning och fordonsladdning är produkter som kan orsaka EMC-störningar. Särskilt utsatta är radiokommunikationssystem. Elsäkerhetsverket har nu lämnat sin slutrapport om frågan.

NyheterLäs mer...
KODSKOLAN: AI-kodbottar behöver barnvakt
16 sep 2025 09:24 - Jan Tångring
KODSKOLAN: AI-kodbottar behöver barnvakt

En ny roll utkristalliserar sig på utvecklingsavdelningarna – att sitta barnvakt åt AI-kodbottar. De producerar kod av låg kvalitet. Netto är det ändå värt det besväret. Det tycker i alla fall de utvecklare som Techcrunch pratat med.

TeknikLäs mer...
FPGA-utmanaren uppgraderar prestanda
15 sep 2025 13:48 - Per Henricsson
FPGA-utmanaren uppgraderar prestanda

Amerikanska Efinix lanserar tio nya modeller i Titaniumfamiljen där den största är på 2 miljoner logikelement. De har dessutom bättre transceivrar på 25,8 Gbit/s, 64-bitars Risc-V och högre MIPI-hastigheter.

ProduktLäs mer...
Nu tillverkar Xpeng elbilar i EU
15 sep 2025 13:56 - Jan Tångring
Nu tillverkar Xpeng elbilar i EU

Genom att tillverka bilar i Graz, Österrike hoppas kinesiska Xpeng kunna komma runt EU:s strafftullar.  

NyheterLäs mer...
Nokia och Kongsberg samarbetar kring 5G för försvar
15 sep 2025 11:35 - Per Henricsson
Nokia och Kongsberg samarbetar kring 5G för försvar

Finska Nokia och norska försvarsbolaget Kongsberg har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla taktiska kommunikationslösningar med hjälp av mobilnätsteknik. Kunderna är försvarsmakter och allierade nationer.

NyheterLäs mer...
Wolfspeeds rekonstruktion godkänd
15 sep 2025 10:34 - Per Henricsson
Wolfspeeds rekonstruktion godkänd

Den 1 juli ansökte den amerikanska kiselkarbidspecialisten Wolfspeed om ett så kallat Chapter 11-förfarande i USA. Nu meddelar företaget att domstolen i Texas har godkänt rekonstruktionsplanen.

NyheterLäs mer...
Slovakisk batteritillverkare får finansiering i Spanien
12 sep 2025 14:55 - Jan Tångring
Slovakisk batteritillverkare får finansiering i Spanien

Men en halv miljard kronor i bidrag säkrade från Spanien, kan slovakiska Inobat blåsa igång byggandet av en battericellsfabrik i Valladolid. Redan år 2027 ska den kunna öppna och 2029 ska den kunna ha en kapacitet på 23 GWh.

NyheterLäs mer...
Månader av försening efter razzian
12 sep 2025 12:10 - Jan Tångring
Månader av försening efter razzian

Hyundais vd meddelar att razzian mot dess blivande battericellsfabrik i Georgia, USA, kommer att försena  fabriken med ”minst två till tre månader”. 330 av de 475 gripna flög hem till Sydkorea i går. De kommer att få tillstånd att återvända.

NyheterLäs mer...
Kickoff i Kista: Semiconductor Arena
12 sep 2025 11:53 - Per Henricsson
Kickoff i Kista: Semiconductor Arena

På eftermiddagen den 18 september är det avspark för Semiconductor Arena i Kista, ett initiativ av Kista Science City, KTH, Rise och Sting. Det blir tre korta presentationer samt möjlighet att nätverka.

NyheterLäs mer...
KODSKOLAN: Har du vibe-kodat och kört fast?
12 sep 2025 09:18 - Jan Tångring
KODSKOLAN: Har du vibe-kodat och kört fast?

Vibe-kodning, vibbkodning, sägs göra det möjligt för vem som helst att utveckla mjukvara. Resultatet blir ofta undermålig kod. Ett ny uppgift för ”riktiga” utvecklare har därmed blivit att rycka in när vibbkodare kör fast.

NyheterLäs mer...
Regeringen vill upprusta vår AI
11 sep 2025 16:22 - Jan Tångring
Regeringen vill upprusta vår AI

Regeringen ska lägga cirka en halv miljard kronor årligen från 2026 till 2030 på bland annat testmiljöer, utvecklingscenter, beräkningskraft och digitalisering – allt för stärka Sverige inom AI (artificiell intelligens). 

NyheterLäs mer...
Intel släpper sin andra Armprocessor
11 sep 2025 15:41 - Jan Tångring
Intel släpper sin andra Armprocessor

Ja, Intel har sedan 2021 en egen Armprocessor – en nätverksprocessor (med extra tillbehör) kallad Mount Evans – och nu får den en uppföljare vid namn Mount Morgan. Den presenteras på konferensen Hot Chips 2025.

ProduktLäs mer...
SSD från Santa Clara
11 sep 2025 08:25 - Jan Tångring
SSD från Santa Clara

Greenliant i Santa Clara släpper M.2-SSD:er för edge och inbyggda system.

ProduktLäs mer...
Estniskt 100 kWh-batteripack i natriumjon
11 sep 2025 08:25 - Jan Tångring
Estniskt 100 kWh-batteripack i natriumjon

Estniska Freen har satt ihop sina natriumjonbatterier till batterilager för både hög och låg spänning med ett kWh-pris på 330 euro.

ProduktLäs mer...
Byggsats för AI-processorer från Arm
10 sep 2025 13:28 - Jan Tångring

Ingen kategori av processorer är hetare än AI, så nu släpper brittiska IP-jätten Arm en byggsats som låter dig skräddarsy AI-optimerade processorer för din nästa laptop, pekplatta, mobil eller smartklocka.

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)