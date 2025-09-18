Med tryckta sensorer tar de ridsporten till nästa nivå

Genom att kombinera tryckta sensorer med konventionell elektronik går det att mäta krafter och tryck i hästutrustning. Målet för uppstartsföretaget OfHorse är att i realtid ge forskare, tränare och på sikt även ryttare helt nya insikter om ­samspelet mellan häst och ­människa.

Medgrundare Lars Roepstorff (expert hästens biomekanik OfHorse), Magnus Wikström (styrelseordförande OfHorse), Elin Wollert, Max Wennerfeldt och Ida Caap.

– Som tränare ser du vad häst och ryttare gör. Men den fina timingen när du ber en häst sakta farten – det handlar om mikrosekunder när du drar och ger efter i tygeln – det kan tränaren inte se med ögat, säger Sandra Lagerbielke på OfHorse.

Hon och Elin Wollert vann Embedded Award för studenter år 2018 med ett examensarbete där de mätte krafterna under hästens hovar med hjälp av just tryckta sensorer.

Tillsammans med ytterligare fyra personer grundade de OfHorse för att kommersialisera tekniken, som ger data för att kunna fintrimma samspelet ­mellan häst och människa.

– Att coacha en ryttare går mycket på känsla och synintryck, men vi kan mäta vad som sker i realtid, säger Sandra Lagerbielke som började arbeta på forskningsinstitutet Rise i Norrköping efter examen.

Företaget har hon tillsammans med de fem andra medgrundarna drivit vid sidan av sina ordinarie jobb. De har därför inte tagit in några pengar utan satsat egen tid i kombination med att göra kundfinansierade uppdrag, bland annat för att ta fram system till olika forskningsprojekt.

Till skillnad från andra uppstartsföretag har OfHorse inte satsat på att ta fram en färdig produkt utan erbjuder en mätplattform riktad mot kvalificerade användare som forskare, topptränare och produktutvecklare i hästsportbranschen.

– Vi är mer en komponentleverantör, ungefär som Mips inom hjälmar. Vår roll är att leverera sensortekniken och plattformen. Våra partners integrerar det i sina produkter.

Sensorerna tillverkas hos Printed Electronics Arena (PEA) i Norrköping och har flexibla substrat med resistiva och kapacitiva material samt piezoelektriska element. Sensorerna kopplas till en liten trådlös IoT-enhet som i realtid vidarebefordrar data till en mobil eller dator.

Idag säljer OfHorse utvecklingspaket till forsknings- och utvecklingsprojekt. Under andra eller tredje kvartalet nästa år planerar bolaget att lansera mätplattformen bredare, med utvalda applikationer.

Sandra Lagerbielke och Elin Wollert.

Två av medgrundarna har tidigare designat energisnåla radiokretsar för Zigbee-standarden hos Texas Instruments i Norge. Det bolagets rötter finns i Chipcon som TI köpte år 2006.

– Det är otroligt lyxigt att ha experter i teamet inom trådlös kommunikation med låg effekt.

Förutom IoT-plattformen finns också en app för att kunna se data i mobilen. Systemet kan mäta både statiska och dynamiska krafter, i drag och tryck, och det går att byta sensortyp efter behov.

– Här kan vi mäta utan att påverka hur hästen rör sig, och sensorerna kan hållas dolda och skyddade.

Under tester har sensorer på utsidan av hoven och tömmarna hållit i över ett halvår, trots tuffa miljöer.

En av grundarna är Lars Roepstorff som är professor i hästens biomekanik på lantbruksuniversitetet i Uppsala.

– Han är underlagsexperten. Det är han som kvalitetssäkrar underlag för hopptävlingar på OS och världscuper.

Underlaget har stor påverkan på hästarna och samtidigt som det ska vara låg skaderisk ska det tillåta hästarna att prestera.

Det var just krafterna mellan hov och underlag som exjobbet gick ut på att mäta.

Idag är fokus mycket bredare och företagets utvecklingspaket är användbart för hela hästsporten – dressyr och hoppning lika väl som trav och galopp. Inom trav och galopp används redan i viss utsträckning digitala mätverktyg, men OfHorse mättekniker kan ge nya insikter även där.

En av företaget samarbetspartners är Bhoof, som är grundat av hoppryttaren Peder Fredricson. Det gemensamma målet är att med hjälp av sensorteknik kartlägga vilka krafter som genereras och hur tryck mellan häst och utrustning förändras när hästen är i rörelse. Genom att samla in dessa data hoppas man kunna utveckla utrustning som är både fysiologiskt och anatomiskt korrekt, och som inte begränsar hästens rörelsefrihet.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.

Projektet har också en tydlig koppling till det som kallas SLO, Social License to Operate inom ridsport – det informella förtroende som sporten behöver från allmänheten. Genom att mäta och dokumentera krafter och interaktion kan man bidra till ökad transparens och hästvälfärd.

Ett exempel skulle kunna vara att sensorer i tränset visar att det inte är hårdare åtdraget än vad reglementet tillåter. Idag kontrollerar man det innan start men inte under själva tävlingen.

– Vi vill skapa nyfikenhet och förståelse för interaktionen med hästen, med möjlighet till kunskapsbaserade beslut. Om du tycker om djuret, vill du lära dig allt du kan om hur du kan se till att djuret har det så bra som möjligt.