Global verksamhet

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower

Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower

Den 26 september invigdes Micropowers nya fabrik i Växjö – en anläggning på 25 000 kvadratmeter som samlar kontor, labb och produktion under ett tak. Här utvecklar och tillverkar bolaget batterier och laddare för truckar, AGV:er, kranar och andra fordon inom framför allt materialhantering.

– Vi växte ur våra tidigare lokaler. Att lappa och laga i produktions­flödet skulle bara ha skapat pro-­blem. Därför tog vi beslutet att bygga precis det vi behöver – men med plats för framtida expansion, säger Fredrik Falk, marknads- och säljchef på Micropower.

Företaget hade tidigare verksam­het på flera adresser i Växjö, bland annat på Nylandavägen där batterierna tillverkades. Trots att fabriken togs i drift så sent som 2019 valde Micropower att flytta hela verksamheten till nya lokaler för att möjliggöra fortsatt tillväxt och få all verksamhet i Växjö under ett tak

– Vi flyttade stegvis. Laddar­produktionen togs först och stängdes under sommarsemestern 2024 för att starta direkt i den nya fabriken efteråt. Batterimodulerna flyttades i omgångar, en produktionslina i taget, så att vi aldrig riskerade stopp i leveranserna.

Flytten blev helt klar i våras men invigningen fick vänta till 26 september när de cirka 350 anställda och kunder runt om i Europa var tillbaka från semestrarna.

Fabriken kör ett eller tvåskift beroende på produktionslina, och har både helger och ett tredje skift som buffert.

Micropower har länge utvecklat och tillverkat batteriladdare. Den delen står fortfarande för den största delen av omsättningen, men de senaste åren har batterisidan vuxit kraftigt.

– För sju år sedan var litiumjon ovanligt inom truckar och materialhantering. Då var nästan hela vår affär att ladda blybatterier. I dag säljer vi allt fler batterier och en allt större del av laddarna är för litiumjonbatterier, säger Fredrik Falk.

De största kunderna finns inom gaffeltruckar, pallyftare, AGV:er och AMR:er, men Micropower levererar även till byggmaskiner, markvibratorer och specialfordon som kranar men också brandbilar och liknande fordon.

I första hand används två olika NMC-celler (nickel–mangan–kobolt) som kommer från asiatiska fabriker. Fler är på gång för att gardera sig mot att något händer i leverantörskedjan. Bolaget är dock kemiagnostiskt och kan anpassa sig till olika leverantörer och cellkemier. Cellerna sätts ihop till moduler som sedan kan kombineras till kompletta batteripack.

– Vi använder i princip samma celler som biltillverkarna, men optimerar dem för livslängd snarare än maximal räckvidd. Vi kapar lite på toppen och botten i laddningen och får på så vis 3 000 cykler, motsvarande tio års användning av en elbil för konsumentmarknaden. Det är viktigt för våra kunder inom materialhantering.

Batterierna styrs av företagets egenutvecklade BMS (Battery Management System) som kommunicerar med laddarna. Till skillnad från blybatterier, som laddas efter en fast kurva, är det batteriet självt som talar om hur laddningen ska ske.

Batterimodulerna är standardiserade och finns i olika storlekar, spegelvända för att enkelt kunna kopplas ihop i par. Med detta tillvägagångssätt kan en kund bygga upp till 150 olika batterikonfigurationer men ändå bara behöva hålla ett fåtal artikelnummer i lager.

– Vi riktar oss mot OEM-kunder med volym. Inte privatmarknaden eller enstaka speciallösningar. Vår styrka ligger i att leverera modulära system med fordonskvalitet.

På laddarsidan erbjuder Micropower allt från små DC/DC-omvandlare till trefas-snabbladdare. Företaget kan också erbjuda trådlös laddning, framför allt för självkörande truckar, AGV:er. Här arbetar företaget med partners eftersom tekniken är hårt patenterad och det är svårt att ta sig runt dem.

Företagets laddare har hög verkningsgrad och kompletteras med molnbaserade ­funktioner för att hantera flottor av material­hanteringsfordon.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Exempelvis kan användaren ställa in så att tio laddare på 10 kW vardera aldrig tillsammans får dra mer än 60 kW – ett sätt att undvika dyra straffav­gifter om strömuttaget blir högre än vad abonnemanget säger.

– Tittar du på bilar så pratar man idag om att snabbladda med flera hundra kilowatt. På truckar kan du ofta ladda under en lunch så att du kan köra ett skift till.

Då räcker det med lägre effekter vilket bidrar till att batteriet får längre livslängd.

Global verksamhet

Förutom huvudkontoret och den nya fabriken i Växjö har Micropower utveckling och produktion på flera andra ställen:
  • Göteborg – utveckling och test av batterimoduler och kompletta högspännings­batterier. Här sker också lång­tidstester av celler.
  • Stockholm – utveckling av mindre batteriladdare och DC/DC-omvandlare.
  • Salo, Finland – utveckling av enfasladdare i lokaler som tidigare tillhörde Nokia.
  • USA – slutmontering av ­laddare och batterier baserade på Micropowers moduler, samt försäljning.
  • Tyskland – efter förvärvet av en kund i Busdorf nära danska gränsen finns både produktion och försäljning med fokus på specialfordon som brandbilar och ambulanser.
  • Italien (Turin) – säljkontor.
  • Hongkong – inköpskontor och logistiknav för Asien.
43 45 46 48 49 # Comsol

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Nexperia Kina: Ignorera order från Nederländerna
20 okt 2025 09:01 - Per Henricsson

Efter det att Nederländernas regering tagit kontroll över Nexperia, som ägs av kinesiska Wingtech, uppmanar nu ledningen för det kinesiska dotterbolaget de anställda att bara lyda order från den lokala ledningen, rapporterar South China Morning Post.

NyheterLäs mer...
Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower
20 okt 2025 07:40 - Per Henricsson
Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower

Den 26 september invigdes Micropowers nya fabrik i Växjö – en anläggning på 25 000 kvadratmeter som samlar kontor, labb och produktion under ett tak. Här utvecklar och tillverkar bolaget batterier och laddare för truckar, AGV:er, kranar och andra fordon inom framför allt materialhantering.

REPORTAGELäs mer...
Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien
20 okt 2025 08:27 - Jan Tångring
Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien

Örebro universitet startar ett tvåårigt masterprogram inom AI, social robotik, etik och hälsa. En av terminerna läser du i Frankrike på universitetet Tours eller i Rumänien på universitetet i Suceava.

NyheterLäs mer...
Infineon släpper verktyg för edge-AI
17 okt 2025 15:57 - Jan Tångring
Infineon släpper verktyg för edge-AI

Om Infineons mikrokotrollerfamilj PSoc Edge är en av dina plattformar så finns det nya verktyg för att utveckla AI. AI Suite heter den nya mjukvarusvit som adderas till utvecklarmiljön Deepcraft. 

ProduktLäs mer...
Rise i koreanskt  chipcenter
17 okt 2025 14:50 - Jan Tångring
Rise i koreanskt  chipcenter

Svenska forskningsinstitutet Rise och koreanska kollegan Kentech (Korea Institute of Energy Technology) etablerar ett gemensamt forskningscentrum i Naju City, Sydkorea, kring elektrifiering av transportsektorn och industrin.

NyheterLäs mer...
ST väljer svensk protokollstack
17 okt 2025 14:23 - Jan Tångring

Europeiska halvledartillverkarem ST Microelectronics adderar svenska RT-Labs implementeringar av industriell Ethernet till sina utvecklingsmiljöer för STM32.

ProduktLäs mer...
Ericsson befäster F&U i Kanada
17 okt 2025 13:17 - Per Henricsson

Telekomjätten Ericsson och den kanadensiska exportkreditnämnden EDC har tecknat ett avtal värt tre miljarder amerikanska dollar. Det sträcker sig över tre år, omfattar 5G, Cloud RAN, AI och kvantteknik plus att det ska gynna kanadensiska underleverantörer.

NyheterLäs mer...
Uppdaterad radarmodul med integrerad antenn
17 okt 2025 09:09 - Per Henricsson
Uppdaterad radarmodul med integrerad antenn

Konsumentelektronik, IoT-produkter och hälsovårdsapparater är tänkbara tillämpningar för Infineons mycket kompakta radarsensor i Xensiv-familjen. Den arbetar på det fria 60 GHz-bandet och kommer i en kraftigt förbättrad version.

NyheterLäs mer...
Osram och Nichia förnyar sitt fredsavtal
16 okt 2025 16:33 - Jan Tångring
Osram och Nichia förnyar sitt fredsavtal

Ett förnyat korslicensavtal mella Osram och Nichia omfattar tusentals patent inom LED- och laserteknik.

UncategorisedLäs mer...
Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet
16 okt 2025 15:27 - Jan Tångring
Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet

Australiska Talga får 82 miljoner kronor från Industriklivet för att skala upp teknik för bearbetning av grafit till anodmaterial.

NyheterLäs mer...
Italiensk waferfabrik invigd
16 okt 2025 12:39 - Per Henricsson
Italiensk waferfabrik invigd

I juni förra året fick den italienska staten klartecken från EU att subventionera taiwanesiska Globalwafers nya fabrik för tillverkning av 12-tums wafers. Nu har fabriken i norra Italien invigts, rapporterar Taipei Times.

NyheterLäs mer...
Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa
16 okt 2025 08:56 - Per Henricsson
Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa

Genom att köpa tyska BMK Group, med en förväntad omsättning på 3,3 miljarder kronor för 2025, blir Hanza den största börsnoterade kontraktstillverkaren i Europa. BMK är ungefär hälften så stort omsättningsmässigt och har runt 1500 anställda.

NyheterLäs mer...
Oracle köper 50 000 AI-servrar av AMD
15 okt 2025 10:53 - Jan Tångring
Oracle köper 50 000 AI-servrar av AMD



AMD:s kommande AI-chip MI450 kommer att finnas i Oracles AI-moln.  50 000 stycken MI450-kort ska tas i drift under tredje kvartalet 2026, med ytterligare expansion 2027 och framåt.

NyheterLäs mer...
AI-servercontainrar från Stockholm 
15 okt 2025 08:48 - Jan Tångring
AI-servercontainrar från Stockholm 

Stockholmsbolaget Enbrilion lanserar ett datacenter som ryms i en container. Med ”container” menas här inte ett mjukvarupaket i en server, utan en fysisk container på 20 eller 40 fot som du fyller med servrar och lyfter på plats någonstans där det finns billig el och/eller någon som är intresserad av din spillvärme.

ProduktLäs mer...
Därför agerade nederländska staten mot Nexperias ägare
15 okt 2025 08:31 - Per Henricsson

Enligt uppgifter i den nederländska tidningen NRC försökte den kinesiska ägaren till Nexperia rädda sin halvledarfabrik i Shanghai på Nexperias bekostnad. Uppgifterna fick Nederländernas regering att åberopa en krislag och ta över kontrollen av bolaget.

NyheterLäs mer...
Tele2 erbjuder IoT via satellit
15 okt 2025 07:58 - Per Henricsson
Tele2 erbjuder IoT via satellit

Tele2 blir först av de svenska operatörerna att erbjuda uppkoppling av IoT-noder via satellit. Företaget samarbetar med amerikanska Skylo.

NyheterLäs mer...
Trump stoppar jättesolanläggning
14 okt 2025 15:35 - Jan Tångring
Trump stoppar jättesolanläggning

Återigen sätter USA:s administration käppar i hjulet för förnybar energi. Den här gången är det vad som skulle blivit Nordamerikas överlägset största solkraftverk på 6,2 GW som plötsligt listas som ”avbrutet” i myndigheternas register.

NyheterLäs mer...
ABB hakar på Nvidias 800 V-tåg
14 okt 2025 10:07 - Per Henricsson
ABB hakar på Nvidias 800 V-tåg

I slutet av maj tog Nvidia beslutet att gå från 54 VDC till 800 VDC i matningen till serverracken för att lyfta effekten till korten och sänka förlusterna. En lång rad underleverantörer fanns med på tåget och nu ansluter sig även ABB.

NyheterLäs mer...
Riscfem fanns i vart fjärde chip
14 okt 2025 10:14 - Jan Tångring
Riscfem fanns i vart fjärde chip

Vart fjärde systemchip som tillverkades i fjol innehöll minst en Risc V-processor. Tillväxten överträffade dramatiskt prognosen, som sade 22 procent – om fem år.

NyheterLäs mer...
Broadcom och OpenAI gör AI-acceleratorer
14 okt 2025 07:49 - Per Henricsson

Efter Nvidia och AMD är det nu Broadcoms tur att skriva ett mångmiljardkontrakt med OpenAI om AI-acceleratorer. I Broadcoms fall handlar det om kretsar som redan är under utveckling tillsammans med OpenAI och där företagets teknik för transportera data i serverhallarna blir en av delarna. Effektförbrukningen uppges landa på 10 GW om hela avtalet blir verklighet.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)