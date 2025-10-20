Global verksamhet

Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower

Den 26 september invigdes Micropowers nya fabrik i Växjö – en anläggning på 25 000 kvadratmeter som samlar kontor, labb och produktion under ett tak. Här utvecklar och tillverkar bolaget batterier och laddare för truckar, AGV:er, kranar och andra fordon inom framför allt materialhantering.

– Vi växte ur våra tidigare lokaler. Att lappa och laga i produktions­flödet skulle bara ha skapat pro-­blem. Därför tog vi beslutet att bygga precis det vi behöver – men med plats för framtida expansion, säger Fredrik Falk, marknads- och säljchef på Micropower.

Företaget hade tidigare verksam­het på flera adresser i Växjö, bland annat på Nylandavägen där batterierna tillverkades. Trots att fabriken togs i drift så sent som 2019 valde Micropower att flytta hela verksamheten till nya lokaler för att möjliggöra fortsatt tillväxt och få all verksamhet i Växjö under ett tak

– Vi flyttade stegvis. Laddar­produktionen togs först och stängdes under sommarsemestern 2024 för att starta direkt i den nya fabriken efteråt. Batterimodulerna flyttades i omgångar, en produktionslina i taget, så att vi aldrig riskerade stopp i leveranserna.

Flytten blev helt klar i våras men invigningen fick vänta till 26 september när de cirka 350 anställda och kunder runt om i Europa var tillbaka från semestrarna.

Fabriken kör ett eller tvåskift beroende på produktionslina, och har både helger och ett tredje skift som buffert.

Micropower har länge utvecklat och tillverkat batteriladdare. Den delen står fortfarande för den största delen av omsättningen, men de senaste åren har batterisidan vuxit kraftigt.

– För sju år sedan var litiumjon ovanligt inom truckar och materialhantering. Då var nästan hela vår affär att ladda blybatterier. I dag säljer vi allt fler batterier och en allt större del av laddarna är för litiumjonbatterier, säger Fredrik Falk.

De största kunderna finns inom gaffeltruckar, pallyftare, AGV:er och AMR:er, men Micropower levererar även till byggmaskiner, markvibratorer och specialfordon som kranar men också brandbilar och liknande fordon.

I första hand används två olika NMC-celler (nickel–mangan–kobolt) som kommer från asiatiska fabriker. Fler är på gång för att gardera sig mot att något händer i leverantörskedjan. Bolaget är dock kemiagnostiskt och kan anpassa sig till olika leverantörer och cellkemier. Cellerna sätts ihop till moduler som sedan kan kombineras till kompletta batteripack.

– Vi använder i princip samma celler som biltillverkarna, men optimerar dem för livslängd snarare än maximal räckvidd. Vi kapar lite på toppen och botten i laddningen och får på så vis 3 000 cykler, motsvarande tio års användning av en elbil för konsumentmarknaden. Det är viktigt för våra kunder inom materialhantering.

Batterierna styrs av företagets egenutvecklade BMS (Battery Management System) som kommunicerar med laddarna. Till skillnad från blybatterier, som laddas efter en fast kurva, är det batteriet självt som talar om hur laddningen ska ske.

Batterimodulerna är standardiserade och finns i olika storlekar, spegelvända för att enkelt kunna kopplas ihop i par. Med detta tillvägagångssätt kan en kund bygga upp till 150 olika batterikonfigurationer men ändå bara behöva hålla ett fåtal artikelnummer i lager.

– Vi riktar oss mot OEM-kunder med volym. Inte privatmarknaden eller enstaka speciallösningar. Vår styrka ligger i att leverera modulära system med fordonskvalitet.

På laddarsidan erbjuder Micropower allt från små DC/DC-omvandlare till trefas-snabbladdare. Företaget kan också erbjuda trådlös laddning, framför allt för självkörande truckar, AGV:er. Här arbetar företaget med partners eftersom tekniken är hårt patenterad och det är svårt att ta sig runt dem.

Företagets laddare har hög verkningsgrad och kompletteras med molnbaserade ­funktioner för att hantera flottor av material­hanteringsfordon.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.

Prenumerera kostnadsfritt!

Exempelvis kan användaren ställa in så att tio laddare på 10 kW vardera aldrig tillsammans får dra mer än 60 kW – ett sätt att undvika dyra straffav­gifter om strömuttaget blir högre än vad abonnemanget säger.

– Tittar du på bilar så pratar man idag om att snabbladda med flera hundra kilowatt. På truckar kan du ofta ladda under en lunch så att du kan köra ett skift till.

Då räcker det med lägre effekter vilket bidrar till att batteriet får längre livslängd.