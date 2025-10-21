JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. TeraSi: Från komponenttillverkare till systemleverantör

TeraSi: Från komponenttillverkare till systemleverantör

Som en Gopro-kamera fast för snabb, trådlös kommunikation på millimetervågsområdet. Ett annat sätt att beskriva RU1 från Kistabaserade TeraSi är att jämföra den med radiolänkarna som kopplar upp mobilnätets basstationer där det saknas fiber.

Om du sett nyheten på Linked­In att RU1 utmanar Starlink har du antagligen undrat hur en radiolänk som ryms i handflatan skulle kunna ersätta ett satellitbaserat system.

Och det går såklart inte men det finns ändå väldigt många tillämpningar där RU1 med sina 10 Gbit/s kan bli ett alternativ till satellittjänster när man vill ha lokal kommunikation som dessutom är svår att avlyssna och störa ut.

– Just nu är det punkt-till-punkt men det finns möjlighet att bygga vidare och göra ett meshnät. Längre fram tänker vi bygga in den i flygande plattformar, säger James Campion som är en av grundarna av TeraSi.

Minnesgoda läsare ­kommer ihåg att bolaget baseras på teknik från KTH för att tillverka våg­ledarkomponenter i millimetervågsområdet. Det handlar om en kiselbaserad memsprocess som går att skala till terahertzområdet.

– Vi kunde erbjuda marknadens bästa antenn men fick göra för många specifika anpassningar till varje kund. Vi tappade prestanda i övergångarna för att ansluta till befintliga system. Det var inte värt det.

För ett drygt år sedan bytte företaget inriktning från komponenter till system, där den första produkten är den analoga delen av en radiolänk. 

Tilläggas kan att företaget också utvecklat ett byggsätt för att integrera olika passiva och aktiva komponenter på den färdigprocessade wafern. Det kan liknas vid en tårta där man utgående från den färdigprocessade wafern – som för radiolänken innehåller antennen – bygger lager för lager genom att stoppa in kretsar i kakan samtidigt som man skapar kontakt mellan dem och vägledarstrukturen.

I det sista steget kapslas hela skivan för att sedan sågas upp i enskilda kretsar.

– Yielden är ganska bra. Om vi skulle göra en hel stack skulle vi få ut 90 procent på de passiva delarna. Sedan jobbar vi med enstaka kretsar, även det går bra, det är inte superexperimentellt.

Den första produkten är RU1, radiodelen av en radiolänk på millimetervågsområdet där man skickar in IQ-signaler och får ut IQ-signaler. Dessutom behöver RU1 en referenssignal på 100 MHz och en 12V-matning. Den kompletta modulen är 70✕70✕36 milli­meter och väger runt 200 gram.

Planen är att komplettera modulen med den digitala delen så att kunderna bara behöver stoppa in en Ethernetsladd med 10 Gbit/s för att skicka och ta emot data.

– Det ska bli lite som ett Gopro-moment, den ska gå att bygga in i vad som helst, säger James Campion.

En självklar målgrupp är militären som snabbt behöver kunna sätta upp ett kommunikationsnät i fält men även säkerhetsbranschen som vill kunna installera ett antal kameror för att övervaka en fastighet eller ett område. En annan målgrupp är räddningstjänsten som snabbt kan behöva sätta upp ett nät på ställen där det saknas mobiltäckning.

Listan kan göras betydligt längre men RU1 är inte tänkt som en produkt för privatpersoner som saknar bredband i sommarstugan.

Frekvensbandet som används är 71-86 GHz, det så kallade E-bandet. Samma band används för radiolänkar till mobilnätet. 

– E-bandet växer snabbast inom backhaul om man tittar i Ericssons senaste rapport.

Licensförfarandet kallas ”light licensed”, användaren söker tillstånd hos PTS eller motsvarande myndighet. Proceduren skiljer sig lite åt mellan olika länder men i princip räcker det med att anmäla var länken ska vara. Finns det inte någon annan användare där är det fritt fram.

Ska räddningstjänsten eller militären använda den behövs istället någon sorts generellt tillstånd – vilket det inte finns idag – för att den ska vara praktiskt användbart.

Med en lobvinkel på två grader och en effekt in i antennen på 55 dBm blir räckvidden vid fri sikt och optimala förhållanden upp till 20 kilometer. 

Millimetervågslänkar tappar snabbt i räckvidd när signalen måste passera genom grönska eller när det finns byggnader eller annat som skymmer sikten. Vilket både kan vara bra om man inte vill bli avlyssnad men också ett problem om mottagaren befinner sig en bit bort.

Här är tanken att använda luftfartyg som drönare för att skapa meshnät så att meddelandena kommer fram även om den kortaste vägen är fysiskt blockerad av ett objekt.

Oberoende av tillämpning måste enheterna riktas mycket exakt så att antennloberna pekar på varandra. Med en så smal lob som två grader är det knepigt att göra manuellt. 

– Man måste veta åt vilket håll den andra enheten är, sedan har vi en lösning för att hitta den. Det är en pågående patentansökan så jag kan inte säga så mycket om det.

En ledtråd kan vara att RU1 innehåller en tröghetsnavigator, en IMU, som håller reda på orienteringen plus att den levererar signalstyrkan på den mottagna signalen.

Företaget sysselsätter 13 personer inklusive konsulter och all tillverkning av mikro­mekanik och kapsling görs i egen regi i Electrumlabbet.

– Vi utvärderar hur vi ska kunna skala upp. Antingen bygger vi en minifabrik för prototyper och småskalig produktion eller så hittar vi rätt partner att outsourca till, säger James Campion.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Komponenterna i mikromekanik i kombination med byggsättet med kapsling av hela skivan inklusive kretsar kan användas för mycket mer än radiolänkar.

– Många vill ha bättre förståelse för omvärlden. Det kan vara radar, kameror, mikrofoner. Vi kikar på produkter för att hjälpa till med det som bygger på vår teknik och vår spetskompetens.

 

43 45 46 48 49 # Comsol

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

TeraSi: Från komponenttillverkare till systemleverantör
21 okt 2025 07:59 - Per Henricsson
TeraSi: Från komponenttillverkare till systemleverantör

Som en Gopro-kamera fast för snabb, trådlös kommunikation på millimetervågsområdet. Ett annat sätt att beskriva RU1 från Kistabaserade TeraSi är att jämföra den med radiolänkarna som kopplar upp mobilnätets basstationer där det saknas fiber.

REPORTAGELäs mer...
Budgetoscilloskop med teknik från toppmodellerna
21 okt 2025 07:59 - Per Henricsson
Budgetoscilloskop med teknik från toppmodellerna

MXO 3 använder samma asic och teknikblock som storasyskonen MXO 4 och MXO 5. Dessutom är det första gången Rohde & Schwarz erbjuder en budgetmodell med åtta kanaler.

ProduktLäs mer...
Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien
20 okt 2025 15:46 - Jan Tångring
Samarbete: Läs social robotik i Frankrike eller Rumänien

Örebro universitet startar ett tvåårigt masterprogram inom AI, social robotik, etik och hälsa. En av terminerna läser du i Frankrike på universitetet Tours eller i Rumänien på universitetet i Suceava.

NyheterLäs mer...
Batteridrivna solcarports i svenskt samarbete
20 okt 2025 13:28 - Jan Tångring
Batteridrivna solcarports i svenskt samarbete

Rebabas batteripack ska hjälpa Smartports bygga soltak med batterilager i Sverige, Frankrike och övriga Europa. 

NyheterLäs mer...
Nu är IAR finskt
20 okt 2025 12:53 - Jan Tångring
Nu är IAR finskt

94 procent av Uppsalabolaget IAR:s ägare har sålt sitt innehav till finska Qt som därmed passerat den magiska gräns där det kan tvångsinlösa resten.

NyheterLäs mer...
Nexperia Kina: Ignorera order från Nederländerna
20 okt 2025 09:01 - Per Henricsson
Nexperia Kina: Ignorera order från Nederländerna

Efter det att Nederländernas regering tagit kontroll över Nexperia, som ägs av kinesiska Wingtech, uppmanar nu ledningen för det kinesiska dotterbolaget de anställda att bara lyda order från den lokala ledningen, rapporterar South China Morning Post.

NyheterLäs mer...
Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower
20 okt 2025 07:40 - Per Henricsson
Ny fabrik i Växjö framtidssäkrar Micropower

Den 26 september invigdes Micropowers nya fabrik i Växjö – en anläggning på 25 000 kvadratmeter som samlar kontor, labb och produktion under ett tak. Här utvecklar och tillverkar bolaget batterier och laddare för truckar, AGV:er, kranar och andra fordon inom framför allt materialhantering.

REPORTAGELäs mer...
Infineon släpper verktyg för edge-AI
17 okt 2025 15:57 - Jan Tångring
Infineon släpper verktyg för edge-AI

Om Infineons mikrokotrollerfamilj PSoc Edge är en av dina plattformar så finns det nya verktyg för att utveckla AI. AI Suite heter den nya mjukvarusvit som adderas till utvecklarmiljön Deepcraft. 

ProduktLäs mer...
Rise i koreanskt  chipcenter
17 okt 2025 14:50 - Jan Tångring
Rise i koreanskt  chipcenter

Svenska forskningsinstitutet Rise och koreanska kollegan Kentech (Korea Institute of Energy Technology) etablerar ett gemensamt forskningscentrum i Naju City, Sydkorea, kring elektrifiering av transportsektorn och industrin.

NyheterLäs mer...
ST väljer svensk protokollstack
17 okt 2025 14:23 - Jan Tångring

Europeiska halvledartillverkarem ST Microelectronics adderar svenska RT-Labs implementeringar av industriell Ethernet till sina utvecklingsmiljöer för STM32.

ProduktLäs mer...
Ericsson befäster F&U i Kanada
17 okt 2025 13:17 - Per Henricsson

Telekomjätten Ericsson och den kanadensiska exportkreditnämnden EDC har tecknat ett avtal värt tre miljarder amerikanska dollar. Det sträcker sig över tre år, omfattar 5G, Cloud RAN, AI och kvantteknik plus att det ska gynna kanadensiska underleverantörer.

NyheterLäs mer...
Uppdaterad radarmodul med integrerad antenn
17 okt 2025 09:09 - Per Henricsson
Uppdaterad radarmodul med integrerad antenn

Konsumentelektronik, IoT-produkter och hälsovårdsapparater är tänkbara tillämpningar för Infineons mycket kompakta radarsensor i Xensiv-familjen. Den arbetar på det fria 60 GHz-bandet och kommer i en kraftigt förbättrad version.

NyheterLäs mer...
Osram och Nichia förnyar sitt fredsavtal
16 okt 2025 16:33 - Jan Tångring
Osram och Nichia förnyar sitt fredsavtal

Ett förnyat korslicensavtal mella Osram och Nichia omfattar tusentals patent inom LED- och laserteknik.

UncategorisedLäs mer...
Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet
16 okt 2025 15:27 - Jan Tångring
Kylans grafitprojekt får stöd av Industriklivet

Australiska Talga får 82 miljoner kronor från Industriklivet för att skala upp teknik för bearbetning av grafit till anodmaterial.

NyheterLäs mer...
Italiensk waferfabrik invigd
16 okt 2025 12:39 - Per Henricsson
Italiensk waferfabrik invigd

I juni förra året fick den italienska staten klartecken från EU att subventionera taiwanesiska Globalwafers nya fabrik för tillverkning av 12-tums wafers. Nu har fabriken i norra Italien invigts, rapporterar Taipei Times.

NyheterLäs mer...
Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa
16 okt 2025 08:56 - Per Henricsson
Hanza köper i Tyskland: Blir största noterade kontraktstillverkare i Europa

Genom att köpa tyska BMK Group, med en förväntad omsättning på 3,3 miljarder kronor för 2025, blir Hanza den största börsnoterade kontraktstillverkaren i Europa. BMK är ungefär hälften så stort omsättningsmässigt och har runt 1500 anställda.

NyheterLäs mer...
Oracle köper 50 000 AI-servrar av AMD
15 okt 2025 10:53 - Jan Tångring
Oracle köper 50 000 AI-servrar av AMD



AMD:s kommande AI-chip MI450 kommer att finnas i Oracles AI-moln.  50 000 stycken MI450-kort ska tas i drift under tredje kvartalet 2026, med ytterligare expansion 2027 och framåt.

NyheterLäs mer...
AI-servercontainrar från Stockholm 
15 okt 2025 08:48 - Jan Tångring
AI-servercontainrar från Stockholm 

Stockholmsbolaget Enbrilion lanserar ett datacenter som ryms i en container. Med ”container” menas här inte ett mjukvarupaket i en server, utan en fysisk container på 20 eller 40 fot som du fyller med servrar och lyfter på plats någonstans där det finns billig el och/eller någon som är intresserad av din spillvärme.

ProduktLäs mer...
Därför agerade nederländska staten mot Nexperias ägare
15 okt 2025 08:31 - Per Henricsson

Enligt uppgifter i den nederländska tidningen NRC försökte den kinesiska ägaren till Nexperia rädda sin halvledarfabrik i Shanghai på Nexperias bekostnad. Uppgifterna fick Nederländernas regering att åberopa en krislag och ta över kontrollen av bolaget.

NyheterLäs mer...
Tele2 erbjuder IoT via satellit
15 okt 2025 07:58 - Per Henricsson
Tele2 erbjuder IoT via satellit

Tele2 blir först av de svenska operatörerna att erbjuda uppkoppling av IoT-noder via satellit. Företaget samarbetar med amerikanska Skylo.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)