JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Digikey: Rätt industrisensor för din produkt
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Digikey: Rätt industrisensor för din produkt

Sensorer spelar en avgörande roll i industriella miljöer där de omvandlar fysiska parametrar till signaler som kan användas för en mängd olika tillämpningar. Så hur gör du för att välja rätt sensor till din produkt?


Ladda ner artikeln här (länk, pdf).
Fler tekniska rapporter finns på etn.se/expert

Industriella sensorer omvandlar fysiska variabler som temperatur, tryck, vibration, närvaro, ljus, fuktighet eller kemiska egenskaper till signaler som kan mätas, analyseras eller övervakas av ett system eller en styrenhet. Den information som samlas in av sensorerna är avgörande för att automatisera processer, förbättra säkerheten och öka effektiviteten inom olika branscher som tillverkning, energi, fordonsindustri, rymd- och flygindustri med mera.

Industriella sensorer är en viktig del av automatiseringen av processer och gör att maskiner och system kan användas med minimal mänsklig inblandning. De gör det lättare att säkerställa precision och konsekvens i verksamheter som monteringslinjer, robotsystem och förpackningsprocesser.

Genom att övervaka utrustningens tillstånd, som vibrationer, temperatur eller tryck, kan sensorer ge tidiga varningssignaler om potentiella fel på utrustningen. Därmed går det att göra förebyggande underhåll vilket minskar antalet oplanerade driftstopp.

Sensorer kan även säkerställa att tillverkningsprocesserna uppfyller de standarder som krävs genom att övervaka variabler som temperatur, tryck och måttnoggrannhet. Optiska sensorer kan mäta produktens dimensioner för att garantera kvaliteten.

I farliga miljöer kan dessa funktioner vara avgörande för att upptäcka osäkra förhållanden, som gasläckage eller överhettning, och utlösa larm eller säkerhetsmekanismer för att förhindra olyckor.

Genom att övervaka faktorer som temperatur, energianvändning och vätskenivåer kan sensorer bidra till att optimera processer, minska avfall och energiförbrukning.

Industriella sensorer kan dessutom möjliggöra realtidsövervakning av en stor mängd industriella processer och mata in information till styrsystem för justeringar och optimeringar vid lämplig tidpunkt, vilket bidrar till att säkerställa en smidig och effektiv drift.

Med så mycket att välja på kan det ofta vara en komplicerad uppgift att välja rätt sensorer för en produkt.

En av de största svårigheterna är att få fram tydlig och heltäckande dokumentation. Olika tillverkare har ofta olika detaljnivåer, vilket gör det svårt att jämföra specifikationerna. Dokumentationen kan ibland vara alltför teknisk eller sakna praktisk information, vilket gör det svårt att förstå hur sensorn integreras med befintliga system eller fungerar vid specifika förhållanden. I vissa fall kan det dessutom hända att produktens dokumentation inte är uppdaterad för att återspegla nyare modeller eller uppdateringar av firmware, eller att den är svår att hitta på tillverkarens webbplats.

De många olika kommunikationsprotokollen i industriella miljöer utgör ofta en annan svårighet när man ska välja sensorer. Industriella miljöer kan använda sig av en mängd olika protokoll som Modbus, Profinet, Ethernet/IP eller andra. Vissa sensorer kanske inte stöder vissa protokoll, vilket skapar problem med befintliga styrsystem eller kräver kostsamma och tidskrävande modifieringar. Det finns även ett problem med driftskompatibilitet, och det är viktigt att säkerställa att den valda sensorn kan kommunicera effektivt med befintlig hård- och mjukvara. I vissa fall kan det krävas ytterligare hårdvara (gateways eller omvandlare) för att sensorn ska bli kompatibel med systemet.

Integrering med IO-Link är en annan av dessa problemställningar eftersom kommunikationsstandarden är relativt ny. Även om den har betydande fördelar kan den medföra vissa utmaningar. En brant inlärningskurva, begränsad tillgång till kunskapsresurser och integrering i äldre system är bara några exempel.

Slutligen finns det alltid ett problem med att hitta en distributör som har ett tillräckligt stort lager av de sensorer som valts. Utmaningen är särskilt stor i branscher som arbetar med små lager eller kräver tillverkning efter behov.

När man väljer en industriell sensor kan man genom att följa en strukturerad beslutshierarki förenkla processen och säkerställa att den valda sensorn uppfyller tillämpningens krav. I allmänhet kan man följa en beslutshierarki som ser ut så här:
● Typ av sensor – Vad ska sensorn känna av?
● Sensorcertifieringar – Måste sensorn uppfylla några specifika certifieringar eller standarder?
● Förmåga att kommunicera – Har sensorn förmåga att kommunicera med befintlig automationsinfrastruktur?
● Lagerhållning och tillgänglighet – Är sensorn lättillgänglig, vilka är ledtiderna, finns det supporttjänster tillgängliga?
● Pris – Är priset på sensorn kostnads­effektivt för projektet med avseende på initialkostnader, totala ägandekostnader och avkastning på investeringen?

Genom att följa den här strukturen kan man begränsa alternativen och hitta de lämpligaste sensorerna som uppfyller tekniska krav, överensstämmer med certifieringar, integreras på ett bra sätt, är lättillgängliga och inte kostar skjortan.

Digikey har ett stort sortiment av industriella sensorer för nästan alla behov. Det omfattar magnetiska sensorer, närhetssensorer, trycksensorer och optiska sensorer från Sick, Honeywell, Banner Engineering, Pepperl+Fuchs, Endress+Hauser och många fler.

Hastighetssensorer i serien SNG-S från Honeywell är ett bra exempel på magnetiska sensorer. Den har en asic och en permanentmagnet i robusta kapslingar av prob-typ. Sensorerna känner av förändringar i magnetens flödestäthet när den närmar sig järnhaltig metall och levererar en digital pulsutgång med en frekvens som är proportionerlig mot ett kugghjuls hastighet. Sensorns prestanda beror på faktorer som målmaterial, geometri, hastighet, avstånd mellan sensor/mål samt temperatur. Serien SNG-S har ett brett drifttemperaturområde på –40 °C till +140 °C, är okänslig för vinkelrotation vid montering och har en miljöklassificering enligt IP69K. Den har dessutom en robust immunitet mot elektriska störningar upp till 100 V/m, nollhastighetsdetektering, högfrekvent omkoppling från 0 till 15 kHz och en O-ringstätning för säker montering. Sensorerna är kompatibla med matningsspänningar från 4,5 till 24 V och är CE-certifierade.

Radarsensorserien K50R R-GAGE från Banner Engineering ingår i Digikeys sortiment av närhetssensorer. Det är en robust och kostnadseffektiv lösning för både inom- och utomhusmiljöer. Sensorerna, som finns i modeller med ett ”synfält” på 40✕30 grader vilket ger bättre precision än ultraljudssensorer och radarsensorer som har 80✕60 graders synfält för bredare täckning. De är perfekta för tillämpningar som AGV:er (självkörande robotar), att mäta nivån i en tank eller att upptäcka närvaro av ett fordon vid en laddstation. Serien K50R har enkel integration via programmet Banner Measurement Sensor och har alternativ med dubbla diskreta och analoga utgångar, samt olika monteringstillbehör för flexibel installation. Med en IP67-klassificering är sensorerna skyddade mot regn, snö, dimma, ånga, vind och solljus, vilket garanterar en överlägsen drift i alla miljöer. De är immuna mot damm, smuts och ånga, har minimala temperatureffekter för stabila mätningar och ett stort mätområde på 5 meter med en kort dödzon på 50 mm. De möjliggör dessutom nära montering av flera sensorer utan störningar, tack vare avsaknaden av överhörning.

De kompakta trycksensorerna i serien ­Cerabar PMC21 från Endress+Hauser är keramiska och oljefria. De är utformade för hållbarhet och motståndskraft mot tryckstötar. Deras keramiska celler utmärker sig i tillämpningar med lågt tryck och vakuum. Serien PMC21 mäter både absolut- och övertryck i intervallet 100 mbar till 40 bar. Kommunikationen sker främst via en signal på 4 till 20 mA, som ansluts via en M12- eller ventilkontakt. Sensorns område och processanslutningen bör specialanpassas för att uppfylla specifika tillämpningsbehov. Sändarna är konstruerade för processindustrins krävande miljöer och har en kapslingsklassificering upp till IP68, ett mycket tåligt Ceraphire-membran och ett hölje av rostfritt stål (316L). Med flera certifieringar, inklusive godkännande för explosionsfarliga områden och marina godkännanden, är de lämpliga för en stor mängd tillämpningar. Användare kan dra nytta av användarvänligheten, den höga prestandan, den långsiktiga stabilitet och en hög materialkvalitet.

Digikey har även optiska sensorer från bland annat Pepperl+Fuchs som den industriella händelsekameran VOC och CLV69x från Sick.

Den industriella händelsekameran VOC från Pepperl+Fuchs är utformad för händelsestyrd videoinspelning i upp till 60 sekunder före och efter en aktiveringssignal, vilket underlättar fjärrdiagnostik och automatisk dokumentation. Kameran spelar in en video när ett fel, en fördefinierad status eller en viss händelse inträffar. Tidsstämplingen är automatisk och det finns ett gränssnitt för dynamiska textöverlägg vilket gör filhämtning snabb och enkel. Den är perfekt för övervakning av automatiserade höglager och säkerhetstillämpningar. Det finns ett webbgränssnitt för åtkomst till videofiler och liveströmmar, en videoringbuffert för automatisk inspelning och triggers via UDP, REST API eller digital hårdvaruingång för integration. Kameran har stöd för monteringsavstånd från 0,05 m till oändligt, har upplösningar på upp till 1 280✕720 bildpunkter (HD) och kan lagra upp till 10 000 händelser på ett 8 GB microSD-kort. Den drivs med 18 till 28 VDC och använder protokoll som TCP/IP, HTTP, FTP och RTSP. Skyddsklassen är IP65.

Streckkodsläsarna i CLV69x-serien från Sick har teknik av typen SMART+ för kodrekonstruering, vilket gör att de kan läsa även smutsiga och skadade streckkoder. Dessa läsare för endimensionella streckkoder med fast montering har utmärkt läsprestanda, höghastighetsbearbetning och hög noggrannhet, med en autofokusfunktion som använder inbyggd avståndsmätning för höjdoberoende kodläsning inom skanningsfältet. Dessutom garanterar operativsystemet Sopas ET en enkel parameterinställning. Med integrerad spårning kan skannern hantera standardtillämpningar utan att det krävs någon extra styrenhet i systemet. Anslutningsmöjligheterna, inklusive inbyggd lagring av parametrar, gör det möjligt att snabbt byta skanner och enkelt att integrera den i olika tillämpningar. Viktiga funktioner inkluderar autofokus i realtid för stort skärpedjup, flexibel teknik för cloning-plug, CAN-, Ethernet- och seriell kommunikation samt avancerade funktioner för sortering, filtrering och logik. En inbyggd lysdiodsstapel med tryckknappar förbättrar användbarheten.

 

v37 v38 # puffbox Ansmann
18 19 20 21 36 37 38 39 # desktopsajt (2)
36 37 38 41 43 45 46 48 49 # # Comsol box (2)
v37 v38 v39 # Box Ecoflow

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Analog indisk AI-processor
18 sep 2025 07:58 - Jan Tångring
Analog indisk AI-processor

Indiska Ambients strömsnåla och analoga AI-processor GPX10 Pro kan drivas av ett knappcellsbatteri. Den ska ha hundra gånger bättre prestanda än en typisk 32-bitars MCU. 

ProduktLäs mer...
Första kinesiska DUV-maskinen
18 sep 2025 07:58 - Per Henricsson

Det kinesiska foundryt SMIC har börjat testa en kinesiskutvecklad litografimaskin som potentiellt kan klara 5 nm-processer. Det handlar om en så kallad DUV-maskin från Shanghaibaserade uppstartsföretaget Yuliangsheng, skriver Financial Times.

NyheterLäs mer...
Digikey: Rätt industrisensor för din produkt
18 sep 2025 08:28 - Rolf Horn, Digikey
Digikey: Rätt industrisensor för din produkt

Sensorer spelar en avgörande roll i industriella miljöer där de omvandlar fysiska parametrar till signaler som kan användas för en mängd olika tillämpningar. Så hur gör du för att välja rätt sensor till din produkt?

Technical PapersLäs mer...
Med tryckta sensorer tar de ridsporten till nästa nivå
18 sep 2025 08:28 - Per Henricsson
Med tryckta sensorer tar de ridsporten till nästa nivå

Genom att kombinera tryckta sensorer med konventionell elektronik går det att mäta krafter och tryck i hästutrustning. Målet för uppstartsföretaget OfHorse är att i realtid ge forskare, tränare och på sikt även ryttare helt nya insikter om ­samspelet mellan häst och ­människa.

REPORTAGELäs mer...
ST bygger pilotlina för avancerad kapsling
17 sep 2025 14:58 - Per Henricsson

Fransk-italienska ST Microelectronics bygger en pilotlina för 60 miljoner euro för så kallad PLP-kapsling i franska Tours. Den förväntas vara i drift om ett år.

NyheterLäs mer...
Ny toppmodell från Tektronix
17 sep 2025 11:11 - Per Henricsson
Ny toppmodell från Tektronix

Lägst brus, högst antal bitar i AD-omvandlaren och tio gånger snabbare utläsningshastighet. Det lovar amerikanska Tektronix med den nya oscilloskopfamiljen 7 Series DPO som kommer med bandbredder upp till 25 GHz och en samplingshastighet på 125 GSa/s.

ProduktLäs mer...
Fri videokodning i version 2
17 sep 2025 10:44 - Jan Tångring
Fri videokodning i version 2

Efter tio år uppgraderas den fria videokodtekniken AV1 till AV2 med bättre komprimeringskvalitet till priset av mer beräkningar. En strid väntar mot det licenserade alternativet VCC.

NyheterLäs mer...
Starlinkutmanare nära lansering
17 sep 2025 09:33 - Per Henricsson
Starlinkutmanare nära lansering

Amazon planerar att ha 200 satelliter i omloppsbana och lansera de första tjänsterna före årsskiftet. Under första kvartalet 2026 ska Project Kuiper vara i drift i USA, Kanada, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

NyheterLäs mer...
Kvant har potential att förbättra mobilnäten
17 sep 2025 09:00 - Lennart Bonnevier
Kvant har potential att förbättra mobilnäten

Ericsson har studerat kombinationen kvantdatorer och mobilnät i snart tio år, och har en god uppfattning om hur kvanttekniken skulle kunna användas för att driva mobilnät bättre och effektivare. Men tekniken är ännu inte mogen att tas i drift i stor skala, konstaterar kvantforskaren Muhammad Asad Ullah.

REPORTAGELäs mer...
De skiftar Estlands skiffer till förnybart
17 sep 2025 08:00 - Jan Tångring
De skiftar Estlands skiffer till förnybart

Sju år efter grundandet presenterar estniska kontrakts­tillverkaren Freen två produktgrupper för klimat­omställningen: vindturbiner och batterier. Allt av egen design och tillverkning.

REPORTAGELäs mer...
Radarmodul från Göteborg i kollisionsvarnare för båtar
16 sep 2025 15:27 - Per Henricsson
Radarmodul från Göteborg i kollisionsvarnare för båtar

Israeliska Watchit ska använda Sensrads radarmodul i ett system för större fridsbåtar som förhindrar kollisioner till sjöss. Det Göteborgsbaserade företagets radar kartlägger omgivningen i fyra dimensioner.

NyheterLäs mer...
Serb vill bygga polsk LFP-gigafabrik
16 sep 2025 15:21 - Jan Tångring
Serb vill bygga polsk LFP-gigafabrik

Serbiska battericellstillverkaren Elevenes är redo att expandera till massvolymer och ser Polen som intressant alternativ för en investering på 600 miljoner euro i en gigafabrik.

NyheterLäs mer...
Svenskens mobilbolag tar in 1,9 miljarder kronor
16 sep 2025 11:01 - Per Henricsson
Svenskens mobilbolag tar in 1,9 miljarder kronor

Den svenska entreprenören Carl Peis bolag Nothing har tagit in 200 miljoner dollar, knappt 1,9 miljarder kronor, skriver Financial Times. Det fem år gamla bolaget med bas i London ska använda pengarna för att bland annat utveckla ”helt nya och AI-baserade produkter”.

NyheterLäs mer...
Elsäkerhetsverket: EMC en växande utmaning för den gröna omställningen
16 sep 2025 10:38 - Per Henricsson
Elsäkerhetsverket: EMC en växande utmaning för den gröna omställningen

Solceller, belysning och fordonsladdning är produkter som kan orsaka EMC-störningar. Särskilt utsatta är radiokommunikationssystem. Elsäkerhetsverket har nu lämnat sin slutrapport om frågan.

NyheterLäs mer...
KODSKOLAN: AI-kodbottar behöver barnvakt
16 sep 2025 09:24 - Jan Tångring
KODSKOLAN: AI-kodbottar behöver barnvakt

En ny roll utkristalliserar sig på utvecklingsavdelningarna – att sitta barnvakt åt AI-kodbottar. De producerar kod av låg kvalitet. Netto är det ändå värt det besväret. Det tycker i alla fall de utvecklare som Techcrunch pratat med.

TeknikLäs mer...
FPGA-utmanaren uppgraderar prestanda
15 sep 2025 13:48 - Per Henricsson
FPGA-utmanaren uppgraderar prestanda

Amerikanska Efinix lanserar tio nya modeller i Titaniumfamiljen där den största är på 2 miljoner logikelement. De har dessutom bättre transceivrar på 25,8 Gbit/s, 64-bitars Risc-V och högre MIPI-hastigheter.

ProduktLäs mer...
Nu tillverkar Xpeng elbilar i EU
15 sep 2025 13:56 - Jan Tångring
Nu tillverkar Xpeng elbilar i EU

Genom att tillverka bilar i Graz, Österrike hoppas kinesiska Xpeng kunna komma runt EU:s strafftullar.  

NyheterLäs mer...
Nokia och Kongsberg samarbetar kring 5G för försvar
15 sep 2025 11:35 - Per Henricsson
Nokia och Kongsberg samarbetar kring 5G för försvar

Finska Nokia och norska försvarsbolaget Kongsberg har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla taktiska kommunikationslösningar med hjälp av mobilnätsteknik. Kunderna är försvarsmakter och allierade nationer.

NyheterLäs mer...
Wolfspeeds rekonstruktion godkänd
15 sep 2025 10:34 - Per Henricsson
Wolfspeeds rekonstruktion godkänd

Den 1 juli ansökte den amerikanska kiselkarbidspecialisten Wolfspeed om ett så kallat Chapter 11-förfarande i USA. Nu meddelar företaget att domstolen i Texas har godkänt rekonstruktionsplanen.

NyheterLäs mer...
Slovakisk batteritillverkare får finansiering i Spanien
12 sep 2025 14:55 - Jan Tångring
Slovakisk batteritillverkare får finansiering i Spanien

Men en halv miljard kronor i bidrag säkrade från Spanien, kan slovakiska Inobat blåsa igång byggandet av en battericellsfabrik i Valladolid. Redan år 2027 ska den kunna öppna och 2029 ska den kunna ha en kapacitet på 23 GWh.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)