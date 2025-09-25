En timme om självkörningsregler

Den 17 oktober arrangerar innovationsprogrammet Drive Sweden ett webinarium kring det regelverk som gäller för självkörande fordon.

Både internationella och EU:s regler för automatiserad körning är mitt i en stor förändring och de kommande åren blir avgörande för hur framtidens transportlösningar kommer att se ut. Det finns därför ett stort behov av klarhet och dialog.

Projektet Network AD regulations inom Drive Sweden har sedan 2023 agerat som ett forum för att föra samman industri och myndigheter. Genom kvartalsvisa rundabordssamtal och ett omfattande juridiskt expertarbete har de studerat de komplexa frågor som uppstår och aktivt bevakat samt försökt påverka det nya regelverket.

Under webbinariet presenteras resultat och insikter från projektet. Transportstyrelsen arbetar även med ett internt uppdrag inom området och är på plats för att prata om hur ett nytt svenskt trafikregelverk kan se ut.

Mer information och anmälan finns här (länk).