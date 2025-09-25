BYD tecknar 4G-licens

Efter att ha stämts ett antal gånger under vårvintern har kinesiska BYD, tillika världens största biltillverkare, nu tecknat ett licensavtal med patentpoolen Avanci för 4G, rapporterar nyhetsbrevet IAM.

BYD blir enligt IAM den första kinesiska biltillverkare som tecknar ett avtal med Avanci, i varje fall den första som är känd. Det officiella listpriset är 20 dollar per fordon för standardessentiella patent till 4G vilket även inkluderar äldre mobilstandarder och nödsamtal via e-call. För 5G ligger det på 32 dollar per fordon.

Bakgrunden till avtalet är att biltillverkare inte kan koppla upp sina fordon via mobilnätet utan att ha en licens med alla bolag som har standardessentiella patent. Samma sak gäller många andra områden, inklusive IoT.

Avanci grundades år 2016 med Ericssonveteranen Kasim Alfalahi som chef med ambitionen att kopiera det licensförfarande som telekombranschen sedan länge använt men som blev för tungrott för andra branscher.

Organisationen har Ericsson, Nokia, Qualcomm, Interdigital, Huawei och över 80 andra företag som medlemmar inklusive de största kinesiska.

Efter en trög start har företaget nått framgångar både för IoT-tillämpningar och för fordon. Avanci uppger att över 200 miljoner fordon från 110 olika tillverkare täcks av licenser som patentpoolen utfärdat.