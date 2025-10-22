CN Rood breddar med USB-instrument

Den nederländska test- och mätdistributören CN Rood utökar sitt samarbete med brittiska Pico Technology till Norden. Företaget kommer att sälja, supporta och utbilda kring Picos sortiment i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

Pico Technology är specialiserat på skärmlösa oscilloskop, dataloggrar samt RF- och mikrovågslösningar som ansluts via USB-porten. Samarbetet bygger vidare på mer än tio års partnerskap mellan företagen i Benelux-regionen.

Sedan tidigare finns Picos produkter hos de stora katalogdistributörena och hos Instrumentcenter.