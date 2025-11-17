Ericsson drar kinesisk mobiltillverkare inför rätta

Trots närmare tio års förhandlingar har den kinesiska mobiltelefontillverkaren Transsion och telekombolaget Ericsson inte lyckats enas om ett licensavtal. Ericsson har därför dragit Transsion inför domstol i Brasilien, Indien och Nigeria samt i den europeiska patentdomstolen UPC.

Ericsson har under de senaste åren lyckats landa licensavtal för så kallade standardessentiella mobilpatent med alla de stora mobiltelefontillverkarna inklusive Apple, Samsung och Huawei men Transsion har enligt Ericsson medvetet förhalat förhandlingarna.

Företaget är nu den enda av de tio största mobiltelefontillverkarna som inte har ett avtal med Ericsson.

Det kinesiska bolaget har enligt Ericsson stora marknadsandelar i Afrika och östra Asien men är också verksamt i Europa och Sydamerika.

– Trots nästan ett decennium av förhandlingar fortsätter Transsion att avvisa Ericssons FRAND-erbjudanden samtidigt som de misslyckas med att ingå ett globalt patentlicensavtal, skriver Ericsson i ett pressmeddelande.

Bolaget drar därför Transsion inför domstol i Brasilien, Indien och Nigeria samt i den europeiska patentdomstolen UPC.