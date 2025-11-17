5G-uppkopplade skyltar ska ge färre olyckor

Operatören Telia ska tillsammans med Trafikverket, Svevia, Sigma, Rise och Högskolan i Halmstad ta fram 5G-uppkopplade skyltar till de specialfordon som används vid vägarbeten. Målet är att öka trafiksäkerheten och därmed minska antalet olyckor.

Projektet som döpts till Cyberinfra fokuserar på så kallade TMA-fordon, specialfordon som används vid vägarbeten. TMA står för Truck Mounted Attenuator, vilket betyder att fordonen är utrustade med kollisionsdämpare baktill. På dessa monteras digitala skyltar som varnar, informerar och vägleder trafiken förbi arbetsområdet.

Skyltarna ska nu få 5G-uppkopplade skyltar som kombinerar realtidsdata och sensorer som videokameror och lidar. Detta gör det möjligt att uppdatera budskapet på skyltarna i realtid utifrån trafikläget och samtidigt skicka information tillbaka till trafikledningen.

Projektet är en del av innovationsprogram Northstar och använder Telias 5G Standalone (SA) för att skräddarsy uppkopplingen för de digitala skyltarna i projektet.