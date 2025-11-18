I dag startar auktionen av 1800 MHz-bandet

Post- och telestyrelsen har dragit i gång auktionen av tillstånd för delar av 1800 MHz-bandet. Målsättningen är att frekvenserna ska bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

De aktuella frekvensbanden är 1710–1720 MHz för upplänk respektive 1755–1780 MHz för nedlänk och 1805–1815 MHz för upplänk respektive 1850–1875 MHz för nedlänk. Tilldelningen sker som en klockauktion, med ett lägsta bud på 70 miljoner kronor per frekvensblock.

Varje block är 2x5 MHz och totalt handlar det om sju block.

Tillstånden gäller från 2028 till 2054 och villkoren är utformade för att, på sikt, möjliggöra sammanhängande frekvensutrymmen i hela 1800 MHz-bandet för att skapa en effektiv användning av frekvenserna.

För att åstadkomma det gäller placeringen av tillståndshavarens frekvensutrymme i bandet i 10 år. På så sätt kan PTS göra en ny prövning avseende detta villkor i nästkommande tilldelning av 1800 MHz-bandet för de tillstånd som löper ut den 31 december 2037.

Även dessa är sju stycken på 2x5 MHz och finns mellan de två frekvensbanden som nu auktioneras ut.

Auktionen förväntas ta tio dagar och efter varje avslutad auktionsdag lägger PTS upp information om antal genomförda klockrundor och summan av priset för alla block som ingår i auktionen på sin webbplats.

Du kan följa utvecklingen här: (länk).