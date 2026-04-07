Dags att nominera!

Nu är ansökan öppen till Skapapriset 2026, Sveriges största innovationspris, samt Skapa-talang för unga innovatörer. Senast den 31 maj ska ditt förslag vara inskickat.

Priset delas ut till personer vars lösningar visar på nytänkande, marknadspotential och genomförandekraft – idéer med möjlighet att växa, spridas och göra skillnad. Vinnaren i den regionala tävlingen får 10 000 kronor. 

För de som går vidare till den nationella tävlingen finns möjligheten att vinna upp till 500 000 kronor. Priset syftar till att uppmuntra och belöna svenska innovatörer som tar sina innovationer från idé till kommersialisering, med nyskapande produkter och tjänster som bidrar till samhällsnytta och hållbar utveckling.

Parallellt delas Skapa-talang ut till unga innovatörer mellan 18 och 30 år, där vinnaren får 10 000 kr i den regionala tävlingen och kan ta del av upp till 150 000 kronor i den nationella tävlingen.

Bakom Skapa står Tekniska museet, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Svenska Uppfinnareföreningen, med stöd av bland annat Vinnova, Almi och Patent- och registreringsverket.

Ansökan görs via Stiftelsen Skapas webbplats och bedöms utifrån nyskapande, kommersiell potential och samhällsnytta. Sista ansökningsdag är 31 maj 2026.

Dags att nominera!
07 apr 2026 13:22 - Per Henricsson
Dags att nominera!

Nu är ansökan öppen till Skapapriset 2026, Sveriges största innovationspris, samt Skapa-talang för unga innovatörer. Senast den 31 maj ska ditt förslag vara inskickat.

Sex pilotlinor för kvant
07 apr 2026 11:39 - Per Henricsson
Sex pilotlinor för kvant

Spins, eller Semiconductor Pilot Line for Industrial Quantum NanoSystems är en av Europas sex pilotlinor för kvantteknik. Belgiska Imec är koordinator och värd för konsortiet som samlar 25 europeiska forskningsorganisationer, industripartners och akademiska forskargrupper.

Tillbaka till kiselkarbidrötterna
07 apr 2026 09:16 - Per Henricsson
Tillbaka till kiselkarbidrötterna

Forskningsinstitutet Rise har tagit över den epitaxilina som amerikanska Coherent lämnade kvar i Electrumlabbet i Kista när verksamheten avvecklades i våras. Tillsammans med det egna kunnandet inom kiselkarbid finns nu allt som behövs för att utveckla och tillverka avancerade kraftkomponenter till applikationer som kräver spänningar över 3,3 kV, främst tåg och produkter för elnätet.

Ingen vill berätta hur ofta robotaxi får hjälp
07 apr 2026 07:58 - Jan Tångring
Ingen vill berätta hur ofta robotaxi får hjälp

Varken Tesla eller Waymo vill avslöja hur ofta mänskliga assistenter rycker in för att guida deras robotaxibilar i kniviga situationer. En amerikansk senator har ställt frågan. Han arbetar med ett lagförslag som tvingar självkörningsutvecklare att lägga korten på bordet.

Rimaster köper Konprod
02 apr 2026 14:07 - Per Henricsson
Rimaster köper Konprod

Kontraktstillverkaren Rimaster i Rimforsa har köpt Konprod i Åtvidaberg. Företaget har 40 anställda och omsätter cirka 60 miljoner kronor.

Japanskt neuronnätschip i 1,4 nm om tre år
02 apr 2026 10:39 - Jan Tångring

Japanska Fujitsu utvecklar en NPU (neuronnätsprocessor) för inferenser på japanska Rapidus 1,4 nm-process. Statliga strategiska finansiären Nedo tar merparten av notan på 3,4 miljarder kronor.

Kineserna som äter Nvidias lunch
02 apr 2026 09:35 - Jan Tångring

Huawei, Alibaba, Baidu, Cambricon, Hygon, MetaX och Iluvatar – i den ordningen – tog tillsammans 41 procent av den kinesiska AI-chipmarknaden i fjol. Amerikanska Nvidia var fortfarande större än dem alla tillsammans, med 55 procent.

Intel köper tillbaka fabriken på Irland
02 apr 2026 09:36 - Per Henricsson
Intel köper tillbaka fabriken på Irland

År 2024 köpte ett konsortium av investerare med Apollo Global Management i spetsen 49 procent av Intels halvledarfabrik på Irland för 11,2 miljarder dollar. Nu köper Intel tillbaka den för 14,2 miljarder dollar.

Matter förenklar för kameror och dörrklockor
02 apr 2026 08:12 - Per Henricsson
Matter förenklar för kameror och dörrklockor

Version 1.4 av Matterstandarden hade fokus på hembatterier, solceller, värmepumpar och varmvattenberedare. Version 1.5 som kom i höstas adderade kameror och dörrklockor. Nu släpps 1.5.1 där organisationen bakom standarden, CSA, filat av kanterna så att integrationen ska fungera smidigare.

Starkt 2025 för Raspberry Pi
01 apr 2026 15:02 - Per Henricsson
Starkt 2025 för Raspberry Pi

Det såldes 7,6 miljoner Raspberry Pi-kort i fjol, 9 procent fler än året innan. Tittar man i stället på värdet, ökade försäljningen med 25 procent till 323 miljoner dollar.

Baidus robotaxi lamslogs i Wuhan
01 apr 2026 12:33 - Jan Tångring
Baidus robotaxi lamslogs i Wuhan

Nätverket gick ner och flera bilar i robotaxiflottan stannade. En del av dem mitt på motorvägen. Minst en krock ska ha skett.

Sju kinesiska biltillverkare tecknar mobillicens
01 apr 2026 10:10 - Per Henricsson
Sju kinesiska biltillverkare tecknar mobillicens

Sju icke namngivna biltillverkare med huvudkontor i Kina har tecknat tio licensavtal med patentpoolen Avanci. Efter att ha blivit stämt ett antal gånger tecknade BYD, som första kinesiska bolag, ett avtal med Avanci i november 2024, nu följer ytterligare sju företag efter.

Uppsalas grafenbolag tar in 60 miljoner
01 apr 2026 09:45 - Per Henricsson
Uppsalas grafenbolag tar in 60 miljoner

Graphmatech – som utvecklat ett pulver som gör det lätt för industrin att dra nytta av grafenets termiska och elektriska egenskaper – har fyllt på kassan med 60 miljoner kronor. Dessutom ska företaget storsatsa på att skydda drönare i försvarssektorn och har säkrat ett ISP-tillstånd, skriver Dagens Industri, DI.

Nvidia öser pengar över Marvell
31 mar 2026 14:55 - Per Henricsson
Nvidia öser pengar över Marvell

AI-jätten Nvidia köper nytryckta aktier i det amerikanska halvledarbolaget Marvell för två miljarder dollar. Dessutom ska företagen samarbeta för att underlätta integrationen av skräddarsydda inferenskretsar från Marvell i Nvidias serverarkitektur.

Svenskfinansierade datacenter i rymden
31 mar 2026 14:25 - Per Henricsson
Svenskfinansierade datacenter i rymden

Svenska EQT tar rygg på Elon Musk och satsar på datacenter i rymden. Riskkapitalbolaget köper in sig i Starcloud som nyligen skickat upp en satellit utrustad med H100-chip från Nvidia.

Toyota ansluter till Volvos och Daimlers bränslecellssatsning
31 mar 2026 09:14 - Per Henricsson

För fem år sedan startade de två jättarna inom tunga fordon, AB Volvo och Daimler Trucks, ett gemensamt bolag för storskalig bränslecellsproduktion kallat Cellcentric. Nu ansluter Toyota Motor Corporation med ambitionen att inom en snar framtid bli fullvärdig medlem.

Dolby vill ha pengar för fritt videoformat
31 mar 2026 09:03 - Jan Tångring
Dolby vill ha pengar för fritt videoformat

Snapchat stäms av Dolby för sin användning av videoformatet AV1. Det är ett gammalt krig kring patentfri video som blossar upp på nytt.

En eftermiddag om krafthandboken
31 mar 2026 08:11 - Per Henricsson
En eftermiddag om krafthandboken

Smartare kraftelektronikhandboken är en av fem handböcker som tagits fram med stöd av innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Den 23 april kör huvudförfattaren Vidar Wernöe en eftermiddagskurs i Stockholm där han går igenom innehållet.

40 robotaxi per operatör på Weride
30 mar 2026 12:51 - Jan Tångring
40 robotaxi per operatör på Weride

Kinesiska Weride är uppe på samma nivå som amerikanska Waymo vad gäller hur många fordon som varje fjärroperatör övervakar. Det meddelar nyhetsbrevet AV Market Strategist, som avlyssnade ett earnings call i förra veckan.

Transsion stämmer Ericsson
30 mar 2026 10:04 - Per Henricsson
Transsion stämmer Ericsson

Telekomjätten Ericsson stämde den kinesiska mobiltelefontillverkaren Transsion i november för patentintrång i Brasilien, Indien och Nigeria samt i den europeiska patentdomstolen UPC. Nu slår Transsion tillbaka genom att stämma Ericsson för patentintrång, skriver IP Fray.

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)