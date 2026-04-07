Dags att nominera!

Nu är ansökan öppen till Skapapriset 2026, Sveriges största innovationspris, samt Skapa-talang för unga innovatörer. Senast den 31 maj ska ditt förslag vara inskickat.

Priset delas ut till personer vars lösningar visar på nytänkande, marknadspotential och genomförandekraft – idéer med möjlighet att växa, spridas och göra skillnad. Vinnaren i den regionala tävlingen får 10 000 kronor.

För de som går vidare till den nationella tävlingen finns möjligheten att vinna upp till 500 000 kronor. Priset syftar till att uppmuntra och belöna svenska innovatörer som tar sina innovationer från idé till kommersialisering, med nyskapande produkter och tjänster som bidrar till samhällsnytta och hållbar utveckling.

Parallellt delas Skapa-talang ut till unga innovatörer mellan 18 och 30 år, där vinnaren får 10 000 kr i den regionala tävlingen och kan ta del av upp till 150 000 kronor i den nationella tävlingen.

Bakom Skapa står Tekniska museet, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Svenska Uppfinnareföreningen, med stöd av bland annat Vinnova, Almi och Patent- och registreringsverket.

Ansökan görs via Stiftelsen Skapas webbplats och bedöms utifrån nyskapande, kommersiell potential och samhällsnytta. Sista ansökningsdag är 31 maj 2026.