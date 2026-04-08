Finska kvantbolaget tar in en halv miljard

Det finska kvantdatorbolaget IQM vill noteras på Nasdaq-börsen i New York. Som ett led i processen fyller företaget på kassan med 50 miljoner euro, cirka 550 miljoner kronor till en värdering om 1,8 miljarder dollar.

Finska IQM Quantum Computers grundades år 2018 och har satsat på en vertikal strategi med egen tillverkning av både chips och kompletta kvantdatorer. Företaget håller just nu på att bygga ut sitt renrum i Espoo för över 40 miljoner euro. Argumentet är att renrummet ska snabba på utveckling, tillverkning och testning av företagets kvantprocessorer samt montering av kompletta kvantdatorsystem.

IQM siktar på att nå feltolerant kvantberäkning till år 2030.

Företaget tog in 320 miljoner dollar i september 2025 till en värdering av en miljard dollar för att finansiera expansionen. Nu tar företaget in ytterligare 57 miljoner dollar (50 miljoner euro) i en runda ledd av det amerikanska riskkapitalbolaget Blackrock. Därmed är den totala finansieringen sedan starten uppe i 657 miljoner dollar.

IQM omsatte 35 miljoner euro i fjol och har en orderbok värd cirka 100 miljoner euro.