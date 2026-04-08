Intel ansluter till Musks Terafab

I en tweet på X skriver Intel att Elon Musk besökt företagets campus under helgen och att bolaget ställer sig bakom hans planer på en Terafab. Vad det innebär praktiskt framgår dock inte.

Det är otvivelaktigt så att Intel kan designa, tillverka och kapsla kretsar i noder som ligger i paritet med TSMC. Däremot har företaget missat AI-vågen och inte heller landat någon större kund till sitt foundryprojekt.

Kanske kan Elon Musk vara svaret på bägge med sitt Teraprojekt, en halvledarfabrik i Austin, Texas som ska ha en kapacitet på AI-kretsar motsvarande en energiförbrukning på 1 TW per år.

När planerna lanserades för en knapp månad sedan sade Elon Musk inget om vem som skulle stå för kunnandet, det vill säga design, processteknik, och kapsling. Många pekade ut Samsung som är foundrypartner till Musk och som håller på att rampa upp en andra fab i Austin för 4 nm och 2 nm.

Om Intel nu tar Samsungs plats, eller om Musk behöver båda för att nå målet om 1 TW per år återstår att se.

Tweeten från Intel ger inga detaljer och Musk har inte uttalat sig.