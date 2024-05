Så testas det I Säve går det att testa lite av varje, inklusive hela personbilar och flygplansvingar. Det finns ett testrum för ljud och vibration där bakgrundsbruset ligger på 16 dB med ventilationen påslagen. – Du har mycket högre ljudnivå i ditt sovrum. För att testa elektriska axlar finns två stycken elmotorriggar på 525 kW vardera och med 1 000 Nm. I Nykvarn finns utrustning för att göra axelprovning på tunga fordon med elmotorer upp till 1 100 kW och 30 000 Nm. Rent praktiskt består provbänkarna av en elektrisk motor som simulerar vägen genom att bromsa axeln i uppförsbackar och ge den fart i nedförsbackar. Testbänken har kylning för både motor och inverter som går att ställa in så att den motsvarar det som är tänkt att finnas i det färdiga fordonet. Det går också att placera en huv över testobjektet och köra på värme om man vill göra den typen av tester. Elmotorerna testas enligt standardiserade körcykler som ska motsvara verkliga förhållanden med både uppförsbackar och utförslöpor. Mest känd är nog WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) som biltillverkarna använder för att få fram den genomsnittliga energiförbrukningen. – Säg att du räknat ut att 97 procent av strömmen du matar in kommer ut på axeln. Då kan du komma hit och kontrollmäta det. Du kanske har räknat ut att du behöver en viss kylning – då kan du kontrollera det. Kunderna kan ta med sig både elmotor, inverter och mjukvara men det finns också en generisk inverter med tillhörande generisk mjukvara för den som bara vill testa motorn. Många fordonstillverkare utvecklar dessutom egna elmotorer. – Var har man sitt egenvärde, var har man marginal? Batterier vinner, de är tyngst och dyrast. Men också elmotorer är viktiga. Det handlar inte bara om hur effek­tivt de överför energin i batteriet till asfalten utan också om kör­upplevelsen. En elektrisk version av ett premiummärke ska kännas på samma sätt som en sexcylindrig bensinmotor. Då gäller det att ha koll på hela kedjan från batteri till motor inklusive invertern som sitter mellan dem. Ytterligare en faktor är fyrhjulsdrift där Teslamodeller exempelvis har en permanentmagnetmotor för bakre hjulparet och en induktionsmotor för främre hjulparet. Då kan induktionsmotorn”frirulla” när fyrhjulsdriften inte behövs vilket får batteriet att räcka längre. Både Nykvarn och Göteborg har batteritestning för allt från celler och moduler till kompletta pack. Finns det fortfarande en efterfrågan på det, är inte batterierna på väg att bli en standardprodukt? – Vi ställde den frågan för länge sedan men utvecklingen har gått åt precis andra hållet, titta bara på Nova Energy, Northvolt och Volvos bolag där de även tittar på att optimera batterikemin. Dessutom vill fordonstillverkarna ha inflytande och helst även ägandeskap över både batterier och drivlina för att tjäna pengar på samma sätt som när de utvecklade egna förbränningsmotorer. Sedan slits batterierna i personbilar och tunga fordon på olika sätt. – Bilar dör av ålder, inte av slitage. Batterimodulen i en personbil kanske cyklas 3 000 gånger under sin livstid medan det kan handla om 30 000 gånger i ett tungt fordon när det rullar större delen av dygnet. Dessutom går det att laborera med miljöparametrar. Testkammarna för batterier i Nykvarn har reglerbar temperatur mellan –30 °C till +70 °C för cell och modul samt –40°C till +120 °C för pack. I Göteborg finns två testkammare för kompletta fordon, en för lätta respektive tunga fordon. I testkammaren för tunga fordon finns en påblåsfläkt som simulerar att fordonet kör i 90 km/h. Det ger möjlighet att testa det kompletta fordonet för att exempel­vis undersöka om det lönar sig att förbättra vinteregenskaperna genom att modifiera isoleringen av kupén på ett speciellt sätt. Kammaren har också använts av elflygtillverkaren Heart Aerospace för att testa vingarna. För att underlätta arbetet och göra det enklare att skifta in och ut nya testobjekt är verksamheten i markplanet medan infrastrukturen i form av kraft, värme, kyla och allt annat som behövs för testerna finns på andra våningen. Vilket innebär att kablaget blir kort eftersom det i princip går rakt ned från övre planet. I Säve går det också att testa laddning av fordon med en effekt upp till 810 kW. – Det kan vara laddstolpar, fordon eller båda sakerna, med våra mätdon emellan. Slutligen har Chalmers valt att placera sin provning av bränsleceller i Göteborg. – Där är det fokus på forskning. En lite udda fågel inom Seel är anläggningen i Borås för förstörande provning. Där äger Rise den nya byggnaden och de som jobbar med provningen är anställda av forskningsinstitutet medan utrustningen bekostats av Seel. Bland annat finns skakriggar som tar upp till tre ton, och det finns tre kammare där man kan utsätta batterier för förstörande provning för att säkerställa produkterna innan de kommer ut på marknaden. – Man kan släppa dem i golvet, sticka nålar i dem, skicka in högre strömmar och laddeffekter för att se vad som händer med dem och skapa trygga produkter. Testkammarnas väggar är en halv meter tjocka och består av betong, plus att kammarna är kopplade till en avancerad rökgasanläggning med både skrubber och våtelektrostatiskt filter plus vattenreningsverk. De två skorstenarna är 50 meter höga och tilluften kommer i katakomber under golvet och går att styra för att få ett lämpligt flöde.