Nya noder gör IoT World till en nationell plattform

Efter sommaren har klusterorganisationen IoT World med bas i Linköping tagit ett stort kliv mot att bli en riksangelägenhet. Tack vare finansiering från IoT Sverige och Vinnova finns det numera noder även i Jönköping, Kalmar och Borlänge plus att operatören Tre skapat en nod i Stockholm.

– Vi hade en förstudie under våren om noderna, hur det skulle kunna se ut. Det är först nu efter sommaren som vi börjat jobba enligt planen och de första träffarna på noderna kommer att ske, säger Ulrika Johansson.

Hon är anställd på Linköping Science Park, tidigare Mjärdevi Science Park, och nodledare för IoT World i Östergötland. Det som en gång startade som ett lokalt projekt i Linköping är på god väg att bli en nationell samarbetsplattform med noder i Jönköping, Kalmar, Borlänge och Stockholm. Målsättningen är att skala och sprida IoT-lösningar som minskar klimatpåverkan, sparar energi och resurser, effektiviserar eller bidrar till att förenkla processer eller sänker kostnader.

– Våra erfarenheter visar att det händer väldigt mycket när aktörer möts fysiskt. Därför är det viktigt att vi kan samla medlemmarna på flera orter.

Allt startade 2018 med ett projekt kallat OLIoT (Offentlig logistik med IoT) inom ramen för det Vinnovafinansierade innovationsprogrammet IoT Sverige. Ambitionen var att skapa en hubb i Linköping som kunde samla aktörer från näringsliv, forskning och offentlig sektor för att tillsammans utforska och driva fram IoT-lösningar.

Nästa fas, från juni 2021 till mars 2023, finansierades av Region Östergötland och Europeiska regionalfonden. Syftet justerades aningen till att noden skulle bidra till en hållbar samhällsutveckling i Östergötland – ekonomiskt, ekologiskt och socialt – genom att accelerera användningen av IoT.

När projektet avslutades hade IoT World hunnit arrangera 39 event, lockat 64 medlemmar (majoriteten var små och medelstora företag), samt genererat över 20 projektidéer. Resultaten ledde till att IoT World blev ett permanent kompetenskluster inom Linköping Science Park.

Sedan dess har utvecklingen gått snabbt. Idag har IoT World omkring 130 medlemsorganisationer – företag, offentliga aktörer och forskningsinstitutioner.

– Ju mer man engagerar sig desto mer får man tillbaka. Vi ser allt från nya kundrelationer och samarbeten till att bolag testar teknik i nya sammanhang eller hittar internationella kontakter, säger Ulrika Johansson.

Själva klusterledningen består av sju personer från bland annat Linköping Science Park, forskningsinstitutet Rise och Linköpings universitet. Tillsammans motsvarar arbetstiden de lägger ned ungefär 2,5–3 heltidstjänster. Medlemskapet är kostnadsfritt, men de som vill bidra som noder eller partners förväntas gå in med resurser i form av tid, engagemang eller pengar.

Kalmar har profilerat sig mot e-hälsa, i Jönköping har 12 av länets 13 kommuner valt en gemensam IoT-plattform för infrastrukturen och i Dalarna byggs erfarenhet upp kring uppkopplade infrastrukturlösningar. Stockholmsnoden skiljer sig åt i så måtto att det är operatören Tre som håller i den och bidrar med lokal, tid och innehåll.

– Genom att samla och skala upp regional excellens kan vi bygga en långsiktigt uthållig nationell plattform. Sverige är inte så stort, vi behöver hjälpas åt.

En central del av IoT World är mötesplatserna där det arrangeras inspirationsdagar, workshops och nätverksträffar. En del av föreläsningarna är webbsända så att även de som inte kan vara på plats har chansen att ta del av dem. Dock missar man då de efterföljande diskussionerna och möjligheten att nätverka och knyta kontakter.

Hittills har arrangemangen varit lokala men det finns planer på att skapa event där ett av klustren arrangerar webbsända föreläsningar och att alla de kluster som vill har lokala diskussioner och mingel i sina lokaler.

För den som vill testa teknik finns också ett IoT-labb i Rise lokaler i Ebbepark, i Linköping. Här hålls ”Open Lab Day” en gång i kvartalet, där företag visar upp IoT-lösningar. Det finns också viss utrustning som laserskärare, RFID- och NFC-utrustning, 3D-skrivare och lödstationer som kan användas av företag som saknar egen utrustning liksom för examensarbeten. Vid Linnéuniversitetet i Kalmar finns en liknande miljö och det kommer att finnas på fler noder.

I Linköping finns också möjligheter att testa idéer i stadens infrastruktur. Hela staden kan ses som en testbädd där teknik används för att minska klimatpåverkan genom smartare resursanvändning.

– Vi ser hur IoT kan göra stor skillnad i praktiken. Det kan vara allt från smart sophantering till energieffektivisering i fastigheter, säger Ulrika Johansson.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.

Nuvarande finansiering sträcker sig till oktober 2026. Klustret söker därför långsiktiga lösningar – fler partners, nya EU-projekt och andra finansieringsmodeller. Ambitionen är att IoT World ska bli en nationell samarbetsplattform för företag, akademi och offentliga aktörer. Fler noder är på gång, och samtal förs med potentiella partners runt om i landet.

– Vi vill vara en motor som skalar upp regionala styrkor till nationell och internationell excellens. Det är väldigt spännande, och viktigt för Sverige.

Foto: Crelle Photography