Sågverkens nya verktyg: Lokala datacenter, öppen källkod och 5G

De tre sågverksföretagen Fiskarheden, Norra Skog och SCA vill ersätta Windowsdatorer och proprietär programvara med lokala datacenter, virtuella dataplattformar, programvara baserad på öppen källkod och lokal 5G-täckning.

– Fiskarheden hoppas få den nya teknikplattformen i drift 2027, säger Thomas Bammer (IT-chef) och Jugås Sven Erik Andersson (konsult) som jobbar med att införa den nya tekniken.

I dag är i princip all fast produktionsutrustning i Fiskarhedens sågverk i Transtrand ansluten till företagets bredbandsnät. Sågverket har också ett eget privat 5G-nät som täcker hela industriområdet. Alla truckar kan därmed få besked om hur de ska transportera timmer och sågade trävaror inom industriområdet. Detta integrerade fasta och mobila bredbandsnät har varit i drift sedan år 2022.

Företaget har drygt 50 persondatorer med grafikkort för databearbetning plus ett eget lokalt datalager på 400 Terabyte som är anslutet till bredbandsnätet. I detta nätverk inhämtas, lagras och bearbetas data för att styra hela produktionskedjan från det att en timmerstock anländer till sågverket till dess att färdiga brädor och plankor levereras till kunden.

En stor del av systemen är proprietära och baseras på fysisk maskinvara med operativsystemet Windows.

– Vi vill ha ett eget lokalt data­center i Transtrand med hög bearbetningskapacitet. Vi vill utöka detta med AI-chip, typ Nvidia, och en virtuell miljö för våra programvaror. Vi vill gå över till programvaror baserade på open source. Vi förhandlar nu med leverantörer som vi bedömer kan leverera en sådan lösning till oss. Vår plan är att ha den nya plattformen i drift 2027, säger Jugås Sven Erik Andersson och fortsätter:

– Fördelen med teknikskiftet är att vi långsiktigt kan uppnå stora besparingar. I dag är vi på väg att nå ”End of life” i vår fysiska PC-miljö, det händer vart femte år. Fördelen med virtualisering är att kapaciteten i vårt nya datacenter kontinuerligt kan höjas. I den virtuella miljön kan programvarorna löpande uppgraderas och bytas ut eller tilldelas mer kapacitet. Vi ser att det är den bästa långsiktiga lösningen. Det är ingen tvekan om fördelarna med den teknikplattform vi vill införa. Vår bedömning är att det är detta slag av lösning som kommer att slå igenom i svensk industri i framtiden.

Samtidigt medger Thomas Bammer och Jugås Sven Erik Andersson att en mycket stor del av maskin- & programvaruleverantörerna ännu inte erbjuder produkter baserade på virtualisering eller öppen källkod. Men det finns tunga leverantörer i Europa som verkligen satsar på området.

– Både Siemens och ABB levererar i dag styrsystem till industrin baserat på open source, säger Jugås Sven Erik Andersson.

Fiskarheden är intresserat av att samarbeta med forskningsinstitutet Rise när det gäller att utveckla och införa den nya teknikplattformen.

Elektroniktidningen har låtit Norra Skog och SCA ta del av Fiskarhedens planer och vision.

Norra Skog har samma bild av den framtida teknikutvecklingen som Fiskarheden, enligt Henrik Jönsson, industrichef i Norra Skog.

SCA tittar kontinuerligt på möjligheterna att bli ännu effektivare. Att ett större teknikskifte kommer att ske är sannolikt, men när det blir och hur det kommer att se ut kan vi i dagsläget inte svara på, enligt Robert Östholm, pressansvarig på SCA.

Rise vill modernisera industrins IT-infrastruktur Statliga forskningsinstitutet Rise vill underlätta för svensk industri att införa en ny AI-orienterad teknikplattform med lokal 5G-täckning, egna lokala datacenter, virtuell dataplattform och programvara baserad på öppen källkod. – Det är dit vi vill. Vi har blivit beviljade resurser för en förstudie. Arbetet leds av oss tillsammans med AstaZero, Ericsson och Telia. Vi har en bred referensgrupp från industri, myndigheter och akademi för att förankra resultatet och förbereda ett efterföljande storskaligt nationellt genomförandeprojekt som enligt planerna ska heta Digital Arena Sweden, säger Martin Simonsson, AI-expert vid Rise. Avsikten är att Rise tillsammans med industripartner ska ta fram testbäddar för teknikplattformar avsedda för olika industrivertikaler, främst sågverksindustrin, gruvindustrin, bilindustrin och sjukvården. – Vår ambition är att leverera lösningar, vi vill stödja och hjälpa industriföretag att införa den nya tekniken. I en stor del av svenska industrin finns i dag äldre PC-baserad teknik som är 15 år gammal. Det finns ett stort behov av att modernisera hela IT-infrastrukturen. Digital Arena är tänkt att pågå i sex år med start 2026. Staten förväntas satsa 50 miljoner kronor per år och industripartners ska gå in med lika mycket, enligt planerna. Rise räknar med medel från Vinnova för sin del. Beslut väntas nästa år. De industriföretag som deltar i Digital Arena ska få tillgång till digital 5G/6G infrastruktur, test- och innovationsfaciliteter, utbildning och kompetensutveckling, forskningsplanering och strategisk rådgivning, enligt planerna. Tanken är att industriföretagen ska erbjudas publika och privata 5G-tjänster från olika leveran­törer. Det återstår att se hur Ericsson och Telia lyckas. För mindre och medelstora industriföretag kommer privata 5G-nät, med leverantör typ Radtonics, i samverkan med systemintegratörer, att dominera medan telekomleverantörer som Ericsson och Telia kan dominera hos större företag, typ Volvo, menar konsulten Tommy Ljunggren i Ljunggren Consulting Team. Fiskarheden valde Radtonics privata 5G-nät. Rise anger att det finns behov av europeiska lösningar så långt det är möjligt. – Sverige och Europa kan inte längre uteslutande lita på USA. Vi ska söka alternativ till de produkter som erbjuds av USA-företag, säger Joakim Eriksson och Martin Simonsson på Rise. – Det finns i dag europeiska AI-produkter baserade på öppen källkod som är konkurrenskraftiga, säger Simonsson. Dessa kan användas för att utveckla program skräddarsydda för till exempel skogsindustrins behov. – Men EU har i dag inga konkurrenskraftiga hårdvaruprodukter. Det enda alternativet kan då vara att välja maskinvara från Nvidia, säger Simonsson. Rise betonar att det är oklart när det kommer europeiska produkter som verkligen kan konkurrera med Nvidia. – Det finns politisk vilja i EU att etablera kapacitet för massproduktion i EU av maskinvara som kan konkurrera med Nvidia men frågan är hur man ska komma ikapp, säger Martin Simonsson. Han bedömer att det inom en femårsperiod kan komma europeiska konkurrenskraftiga halvledarprodukter baserade på Risc-V och dessa produkter kommer att erbjudas med rimliga licensieringskrav. Det finns invändningar i Sverige när det gäller vad EU kan klara. Joakim Ericsson hänvisar till fyra experter i IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) som nyligen skrev debattinlägg i Dagens Industri. Staffan Truvé, Mikael Pawlo, Lars Stugemo och Patrik Fältström varnar för försök att frikoppla Sverige från amerikanska molntjänster, vilket Joakim Eriksson håller med om – Det blir för kostsamt att byta allt rakt av, men det är värt att tänka på oberoende när man väljer.

Sågverken – södra Sverige I Södra Sverige finns en rad stora sågverk men inget av dem satsar på avancerad flerskiktsröntgen (3D) för att kunna öka utbytet per stock. Elektroniktidningen har frågat Skogsindustriernas experter och ringt några stora sågverk med omsättning i miljardklassen. Sågverkskoncernen Derome, med sågverk nära Varberg, har 2025 slutfört en investering på 600 miljoner kronor i sitt befintliga sågverk, 10 till 20 procent av investeringen gäller IT-system av olika slag. – Vi bedömer att det inte lönar sig att investera i flerskiktsröntgen (3D) i vårt sågverk, vi har en 2D-röntgen och den ger tillräckligt bra resultat för oss. Vi har gjort en analys om lönsamheten per sågad stock, säger Per Andersson, utvecklingschef på Derome. Företaget har heller inte funderat på att införa en virtuell datamiljö. – Om tio år kanske skogsråvaran är betydligt dyrare. Då kanske det går att motivera en flerskiktsröntgen för oss, säger Per Andersson. Sågverkskoncernen Vida är bland de största i landet. – Vi har inte installerat någon fler­skiktsröntgen på något av våra sågverk, däremot har vi ett antal mätramar med 2D-röntgen kombinerade med kameror för inmätning av timmer som tillsammans med andra mätsystem genom processen ger oss en god uppföljning. Vi följer teknikutvecklingen noga och jobbar intensivt med att utnyttja råvaran på optimalt sätt, säger Jonas Axelsson, teknisk chef, Vida. Sågverksrörelsen för JGA hade en omsättning på 900 miljoner kronor 2024. VD Claes Andersson börjar med att säga att Sverige inte är homogent. – Förutsättningarna för att driva sågverk i södra Sverige skiljer sig från vad som gäller i Norrland, säger han. – Vi är sällan först med den nyaste tekniken. Vi väntar och ser vad som fungerar.