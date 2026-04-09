Anritsu börjar sälja TTi

Japanska instrumenttillverkaren Anritsu har tecknat ett försäljningsavtal med brittiska Thurlby Thandar Instruments (TTi). Avtalet gäller Europa och breddar Anritsus portfölj bortom kommunikationstest till att även omfatta generella test- och mätinstrument.

TTi har ett brett sortiment av generella testinstrument som säljs under varumärket Aim-TTi. Det inkluderar allt från nätaggregat och elektroniska laster till SMU:er, pulsgeneratorer vågformsgeneratorer, multimetrar, strömtänger och spektrumanalysatorer.

Företagets rötter går tillbaka till det sena 70-talet och de två företagen Thurlby Electronics och Thandar Electronics (tidigare Sinclair) som bägge utvecklade test- och mätinstrument. 1989 gick bolagen samman och bytte namn till Thurlby Thandar Instruments.

Varumärket Aim lanserades i samband med att företaget började sälja i USA och används nu för alla produkter.

TTi är privatägt och utveckling liksom produktion finns i Huntingdon, strax utanför Cambridge.