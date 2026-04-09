Waymo gasar i Nashville, bromsas i New York

I veckan tar Waymos robotaxi emot sina första betalande passagerare i Nashville. Samtidigt har Waymos testtillstånd gått ut i New York – utan att förnyas.

Ett tiotal Waymobilar ska nu rulla i Nashville redo att ta upp passagerare som föranmält sig i Waymos egen taxiapp.

Waymo introducerar sig alltid i faser till nya orter. Först 3D-kartläggs trafikmiljön med centimeterprecision med hjälp av lidar. Därefter följer perioder med tester och med resor med övervakande personal närvarande i fordonet.

Därefter släpps allmänheten in efter en kölista. Någonstans på vägen plockas personalen ur bilen och Waymo övergår till att vid behov assistera fordonen från bemannade kontrollrum i USA och Filippinerna.

Assistansen är bara rådgivande – Waymos bilar styr sig själva. Det finns en teknisk möjlighet att fjärrstyra bilen i låg hastighet, men Waymo säger sig aldrig ha behövt utnyttja den.

Från och med igår började Waymo godkänna passagerare i sin egen app. Senare, när tjänsten skalats upp, kan du även råka få en Waymo genom att beställa en resa från apptaxibolaget Lyft, om du inte explicit tackat nej till robotförare.

Lyft kommer även att hantera underhåll av Waymos flotta – städning och laddinfrastruktur.

Som vanligt täcker Waymo inte hela orten, utan bara utvalda destinationer. Området i Nashville omfattar 160 kvadratkilometer och inkluderar countrymusikstadens ”mest ikoniska platser”.

Senare planeras transporter till och från flygplatsen att ingå i täckningsområdet.

Nashville är den elfte ort där du kan beställa en självkörande taxi med teknik från Waymo. Tjänsten är helt öppen på fem orter: Austin, San Francisco, Los Angeles, Phoenix och Atlanta. På ytterligare sex orter kan du ställa dig på en väntelista: Nashville, Orlando, Dallas, Houston, San Antonio och Miami.

På ytterligare 20 orter i USA befinner sig Waymo i olika stadier av förberedelse.

En av dessa orter är New York. Men där har Waymo tvingats ta ett steg tillbaka. Efter att ha fått testa med åtta bilar sedan i fjol, har Waymo ännu inte fått sitt tillstånd förlängt.

New Yorks socialistiske borgmästare är god vän med stadens taxiförare som ser självkörande taxi som ett hot mot sina jobb. Borgmästaren har inte sagt nej till Waymo, men förnyelsen av testtillståndet som förväntades den 1 april ligger på is.

Det återstår även laghinder att undanröja innan Waymo skulle kunna starta kommersiell drift i New York. Det är helt enkelt inte tillåtet med förarlös taxi där.

Motståndarna har åberopat stöd från en forskare som kritiserat Waymo för att inte vara öppna med sina testresultat för New York – en stad som beskrivits som en unik blandning av arga fotgängare, risktagande cyklister, åldrade medborgare, snö och översvämningar.

Waymo påstår sig generellt vara tio gånger säkrare än mänskliga förare – och den siffran gäller moderna bilar med farthållare och automatisk broms.

Den kanske mest spännande utvecklingen just nu för Waymo är testverksamheten utomlands i Tokyo och London, där kommersiella tjänster ska lanseras innan årets slut.

I början av februari värderades Waymo till 126 miljarder dollar och fick en investering på 16 miljarder dollar.