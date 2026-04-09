52 veckors leveranstider på minne

Minnestillgången har kollapsat i en omfattning som förvånar även erfarna branschaktörer. Läget är katastrofalt.

AI-boomen har strypt marknaden på ett sätt som saknar motstycke. Leveranstider på upp till 52 veckor gäller nu för flera minnesproduktgrupper.

SSD-diskar och DDR4- och DDR5-minnen är värst drabbade. De är praktiskt taget omöjliga att få tag på utan långa förbeställningar. Orsaken är strukturell: det finns bara en handfull tillverkare, och de har sålt sin tillverkningskapacitet långt in på nästa år.

Trycket från AI-efterfrågan väntas inte avta förrän hösten 2027 – det är Micron Technologys egen prognos. I praktiken betyder det att minnesmarknaden är låst i flera år framöver. Micron bygger visserligen en ny fabrik just nu, men det löser inte det akuta läget.

Kunderna har tvingats ändra sina arbetssätt snabbt, enligt EBV Elektroniks kundchef Kai Halttu. EBV erbjuder en lagertjänst där komponenttillgången säkras i förväg mot en månadsavgift. Den har slagit igenom snabbt – ungefär 80 procent av EBV:s minneskunder har valt den för att trygga kontinuitet i produktionen.

Krisen syns även inom kretskortsdesign. När enskilda minneskretsar saknas väljer allt fler företag en modulbaserad design. Modulära lösningar sägs inte nödvändigtvis vara dyrare än traditionella komponenter, om man väger in tillgänglighetsrisk och utvecklingstakt. De är ett alternativ när enskilda minnen är osäkra eller omöjliga att upphandla.

Minnesmarknaden har alltså inte bara stramats åt – den har förändrat hela logiken kring elektronikdesign. Tillgänglighet har blivit ett designkriterium i klass med prestanda och pris.

Det sorgliga är att detta inte är något nytt för halvledarindustrin. När efterfrågan exploderar – som nu med AI-boomen – blir kritiska komponenter snabbt allokerade.

Med tiden lugnar det ner sig. För att sedan återkomma under nästa boom.