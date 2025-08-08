JAN TÅNGRING:

Hoppas Lyten har en partner Northvolts fabrik i Skellefteå ser ut att komma att övertas av ett företag utan erfarenhet av volymproduktion av litiumjonbatterier. Så rent tekniskt händer ingenting som innebär att produktionen kommer att kunna rampas upp i Skellefteå i högre tempo än idag.

Vad vi vet.

Klockan 10.30 hålls en presskonferens med Lyten om dess eventuella köp -- det enda som återstår är myndighetsgodkännande. Efter den kanske vi vet mer. Prsskonferensen sänds på Youtube här (länk).

Drömmen hade varit, tycker jag, att köparen hade varit någon med erfarenhet av volymproduktion. Men konkursen ändrar i alla fall de ekonomiska förutsättningarna. Det kommer att gå att hitta pengar för att fortsätta att trimma den existerande linan.

Jag vet inte vilka förhoppningar som Lyten knyter till den existerande linan i Skellefteå. Tror Lyten att den går att rädda?

Eller ska den rivas och ersättas? Jag vill inte vara tjatig, men idealet vore, tycker jag, att i så fall licensera en lina från en etablerad volymtillverkare. Att utveckla en egen tar många år – det har Northvolt redan bittert erfarit.

Lyten ska starta tillverkningen i Skellefteå ”immediatly” så det innebär att den existerande linan i alla fall ska användas initialt.

Northvolt hoppades att det skulle gå att rampa upp till volym ett par år snabbare än det tagit för föregångarna i branschen. Pengarna tog slut eftersom Northvolt skaffat sig stora utgifter innan linan mognat och inkomster från den dykt upp.

Kanske vill Lyten tillverka någon annan sorts batterier i Skellefteå? Lyten köpte amerikanska Cuberg av Northvolts konkursbo. Kanske hoppas Lyten att Cubergs litiummetallbatterier är mogna för volymproduktion och tänker testa i Skellefteå?

Då är det många år kvar tills vi kommer att se batterier i volym i Skellefteå.

Lyten experimenterar för sin egen del med Litiumsvavelbatterier. Det är inte en mogen batterikemi. Lyten har kommersiell försäljning till militär, men det existerar ingen volymproduktionsteknik, vad jag vet.

Eller har Lyten lyckats få fram en sådan? Lyten hoppas det -- det bygger redan en Li-S-volymfabrik i Nevada och hoppas kunna börja rampa upp den år 2027.

Litiumsvavelbattericeller är lätta men degenererar efter ett fåtal laddningar. Militär och rymd finns bland användningsfallen – drönarbomber har kort livslängd.

Det är svårt att spekulera kring Lytens möjligheter eftersom grundläggande frågor är obesvarade. Hur mycket betalar Lyten? Utifrån det skulle man kanske baklänges kunna räkna ut vad Lyten tror om möjligheterna till volymproduktion av litiumjonbatterier i Skellefteå.

Vilken kapacitet i GWh har linan i Skellefteå idag? Den är designad för 16 GWh – hur långt har den kommit mot det målet, givet en rimlig lönsamhet på produktionen?

När tror Lyten att dess Li-S-teknik är mogen för volymproduktion? Anser Lyten att den redan är det? Samma fråga för Cubergs litiummetall.

Den avgörande frågan tror jag är om Lyten har en partner med erfarenhet av volymproduktion av litiumjonbatterier? Jag är också nyfiken på om det fanns ett sådant företag bland de som bjöd på Skellefteå och varför det i så fall inte vann budgivningen.